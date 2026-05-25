۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

طوفان در راه یزد؛ هشدار نارنجی برای وزش باد شدید و گرد و خاک صادر شد

یزد - مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از صدور هشدار نارنجی برای وزش باد شدید و نفوذ گرد و غبار برای روز سه‌شنبه و هشدار سطح زرد برای روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی برای روز سه‌شنبه و برای روز چهارشنبه هشدار نارنجی وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید در سطح استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، گلخانه‌ها و شکستن شاخه درختان فرسوده وجود دارد.

وی بیان کرد: کاهش دید و اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا از دیگر پیامدهای این شرایط جوی است.

بالاکتفی گفت: از مردم خواستاریم از سفرهای غیرضروری، کوهنوردی و طبیعت‌گردی خودداری کرده و در مناطق کویری و بیابانی به ویژه گروه‌های حساس، از ماسک استفاده کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان نیز در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

