طوفان در راه یزد؛ هشدار نارنجی برای وزش باد شدید و گرد و خاک صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی برای روز سه‌شنبه و برای روز چهارشنبه هشدار نارنجی وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دید در سطح استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی، گلخانه‌ها و شکستن شاخه درختان فرسوده وجود دارد.

وی بیان کرد: کاهش دید و اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا از دیگر پیامدهای این شرایط جوی است.

بالاکتفی گفت: از مردم خواستاریم از سفرهای غیرضروری، کوهنوردی و طبیعت‌گردی خودداری کرده و در مناطق کویری و بیابانی به ویژه گروه‌های حساس، از ماسک استفاده کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان نیز در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.