  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس

رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس

مدیر کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی به منظور بررسی قابلیت طرح یک پرونده با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله امانی شلمزاری، با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ اظهار کرد: در این جلسه پرونده‌ای با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس جهت طرح در هیئت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست مذکور در هیئت عمومی، مطرح کردند و با توجه به استنباط مختلف دادگاه‌ها از تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پرونده جهت طرح مجدد در شورا و دعوت از کارشناسان سازمان بورس به دبیرخانه اعاده شد.

در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیئت عمومی است.

کد مطلب 6840758
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها