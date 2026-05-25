به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله امانی شلمزاری، با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ اظهار کرد: در این جلسه پرونده‌ای با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیئت داوری بورس جهت طرح در هیئت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست مذکور در هیئت عمومی، مطرح کردند و با توجه به استنباط مختلف دادگاه‌ها از تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پرونده جهت طرح مجدد در شورا و دعوت از کارشناسان سازمان بورس به دبیرخانه اعاده شد.

در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیئت عمومی است.