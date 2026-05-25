به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مجموعه کارگاهها و گفتگوهای تخصصی «نبرد روایت» با حضور استادان حوزه هنرهای نمایشی، که همزمان با جنگ تحمیلی سوم در حیطههای ایدهپردازی، نمایشنامهنویسی، شیوههای اجرای دراماتیک در قالب آثار خیابانی و صحنهای از روزهای اولیه جنگ در سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، جلسه اول فصل جدید خود را با مشارکت دفتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی سوره و حوزه هنری استان تهران برگزار می کند.
جلسه اول فصل جدید با موضوع «خوانش زمانه جنگ بر اساس نظریه جهانِ نمایش»، با حضور باقر سروش، نمایشنامهنویس و استاد دانشگاه، دوشنبه ۴ خرداد، ساعت ۱۹ به صورت آنلاین و کاملا رایگان برگزار میشود.
دفتر فراتهران مرکز هنرهای نمایشی سوره از همه هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای نمایشی دعوت میکنیم تا در کارگاههای دوره جدید شرکت کنند و با تمهیدات انجام شده، فایل صوتی این کارگاهها بر روی کانال مرکز هنرهای نمایشی سوره در پیامرسان بله به آدرس @namayesh_soure بعد از چند روز در دسترس همگان قرار میگیرد.
علاقهمندان برای شرکت در جلسه به نشانی زیر در برنامه اسکای روم مراجعه کنند.
نظر شما