اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موارد حمایتی مدنظر از گروههایی که اجرایشان به دلیل شرایط جنگی متوقف شد و در دوران آتشبس اجراها را از سر گرفتهاند یا گروههایی که در این شرایط اثری جدید را به صحنه آوردهاند، اظهار کرد: گروههایی که آثارشان را در اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری در مجموعههای تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صحنه بردهاند از بخشودگی ۲۰ درصدی سهم سالن برخوردار میشوند. به نوعی ۱۰۰ درصد فروش گیشه این اجراها به گروهها تعلق میگیرد و ما درصد سهم سالن را از فروش کسر نمیکنیم.
وی ادامه داد: همچنین شورای حمایت هم با توجه به درخواست گروهها و در نظر گرفتن ظرفیت سالن و فروش گیشه اجرا، کمک هزینهای حمایتی به گروهها پرداخت میکند.
نادری درباره پیگیری برای معافیت گروههای تئاتری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، یادآور شد: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسهای را در سطح بالا درباره وضعیت مالیات بر ارزش افزوده برای هنرمندان داشت. ما هم علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده جزو قوانین بالادستی است پیگیر ماجرا هستیم که تخفیف یا بخشودگی ویژهای در این خصوص شامل حال هنرمندان تئاتر شود.
مدیرکل هنرهای نمایشی درباره تأثیر هزینههای بالای تولید تئاتر بر بهای بلیت اجراها، تأکید کرد: هزینههای تولید تئاتر نسبت به گذشته بسیار بالاتر رفته است ولی ما سعی میکنیم که افزایش بهای بلیت اجراها را نداشته باشیم تا شرایط برای مخاطبان تئاتر هم سخت نشود و از سوی دیگر تلاش میکنیم از یارانههای دیگر و به منظور حمایت از گروهها این مورد را تأمین کنیم. اینکه ما برای عرضه یک اثر نمایشی تا چه میزان قادر به پرداخت سوبسید هستیم تا قیمت بلیت افزایش پیدا نکند، منوط به میزان تخصیصهای ما در سال جاری است.
وی افزود: باید در این مسیر با شورای حمایت و یک شورای راهبردی متشکل از افراد با تجربه و صاحب نظر، به یک ساز و کار برسیم.
نادری درباره راهکارهای مدنظر برای حمایت از گروههای تئاتری در زمینه تبلیغات با توجه به نبود امکان تبلیغ در فضای مجازی، اظهار کرد: با ادارهکل تبلیغات معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد مذاکراتی داشتیم و مقرر شد حدود ۱۰ بیلبورد این ادارهکل برای تبلیغ تئاتر در اختیار ما گذاشته شود. همچنین حوزه هنری هم با ما برای استفاده از امکانات تبلیغات شهری این نهاد همکاری میکند. ضمن اینکه قرار است امکانات تبلیغاتی خودمان را هم افزایش دهیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی تصریح کرد: تئاتر و هنرمندان تئاتر برای تبلیغ اجراها نیاز به فضای مجازی دارند و امیدوارم فضا باز شود. هنرمندان پای کار هستند ولی یکی از دغدغههایشان نبود فضای تبلیغات مجازی و رسانهای برای اجراها است. امیدوارم دولت فکری برای ایجاد این بستر و رفع مشکل موجود داشته باشد.
وی در پایان سخنان خود گفت: سازمان صداوسیما هم بیشتر از سابق گزارشهای هنری را در شبکههای مختلف تلویزیونی و رادیویی انعکاس داده و این تعامل به خوبی شکل گرفته و امیدواریم پررنگتر شود.
