به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از کارکنان و فرماندهان واحدهای عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات امینی تهران که درایام جنگ تحمیلی رمضان حضور فعالی در عرصه های مختلف داشتند، شامگاه روز یکشنبه سوم خرداد مهمان تئاتر شهر در سومین شب از اجرای پروژه نمایشی«ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و تهیهکنندگی باشگاه تئاتر سوره در تالار اصلی این مجموعه بودند.
کورش سلیمانی بازیگر کارگردان و رئیس مجموعه تئاتر شهر پیش از اجرای نمایش با حضور در میان آتش نشانان ضمن خوشامدگویی و قدردانی از فعالیت فداکارانه و شبانهروزی آنها در ایام جنگ تحمیلی رمضان و ایام دیگر توضیح داد: همواره در مقابل تلاش و فداکاری آتشنشانها سر تعظیم فرود میآوریم؛ زیرا در مواقع بحران، این عزیزان هستند که در خط مقدم حاضر میشوند و با به خطر انداختن جان عزیز خود، سعی دارند مردم را از بحران نجات دهند. در جنگ اخیر رمضان نیز شاهد بودیم که این عزیزان ماهها از زندگی شخصی خود دور بودند و به صورت شبانهروزی در جهت خدمترسانی به مردم تلاش میکردند.
سلیمانی به تجربه بازی در نقش یک آتشنشان اشاره کرد و افزود: زمانی قرار بود در نقش یک آتشنشان ظاهر شوم و وقتی به سالن تمرینی رفتم که آتشنشانها در آن آموزش و تمرین میدیدند، واقعا حس کردم این کار از توان من خارج است و این عزیزان چه فشار جسمی، در کنار فشارهای روحی، را تحمل میکنند. از اینرو، دست تکتک عزیزان را به گرمی میفشارم و برای شما آرزوی سلامتی دارم.
ابراهیم پشتکوهی نویسنده و کارگردان نمایش «ذرات آشوب»، پیش از آغاز نمایش روی صحنه حاضر شد و از فداکاریهای آتشنشانها قدردانی کرد. این کارگردان تئاتر گفت: امشب میزبان جمع عزیزی هستیم که همیشه به آنها مدیون بودهایم. آتشنشانها در صف اول خدمت به مردم هستند و فداکاریهای آنها برای ما قابل ستایش است. به این جمع خوشآمد میگوییم و امیدوارم از این نمایش لذت ببرند.
نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و تهیهکنندگی «باشگاه تئاتر سوره»، روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است.
این پروژه نمایشی که با حمایت «باشگاه تئاتر سوره» با همراهی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته ، با برجستهسازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر میکشد.
این اثر یادآور میشود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موجهایش معنا مییابد و تاریخ در ساحلش نفس میکشد.
این نمایش ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیتهای آن را از سامانههای گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.
عکس از فرهاد جاوید است.
