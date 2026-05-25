تردد ۴۰ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان؛ صادرات و واردات افزایش یافت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: مرز بازرگان در شمال آذربایجان غربی از جمله مرزهای فعال کشور است که با استناد به آمار و ارقام منتشر شده، پس از بندرعباس دومین مرز فعال نسبت به سایر مرزهای کشور نیز است، این منطقه مرزی در طول دهه‌های گذشته همواره کریدور ترانزیتی ایران به آسیا و اروپا بوده که حدود ۹۵ سال از آغاز فعالیت آن در شمال غربی ترین منطقه کشور می‌گذرد.

مرز بازرگان همچنین یکی از مبادی سه‌ گانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار می‌رود که به صورت شبانه‌روزی در شمال آذربایجان‌غربی در داخل محدوده منطقه آزاد ماکو واقع شده و در فاصله یک کیلومتری شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو در آذربایجان‌غربی قرار دارد.

از مرز بازرگان به عنوان دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی یاد می شود و بیشترین میزان تجارت و ترانزیت مرزی در بین ۲۲پایانه ورودی و خروجی ایران با کشورهای همسایه را در اختیار دارد و همواره نیز در این مسیر پیشتاز بوده است و نقش اساسی در امر صادرات و واردات ایفا می‌کند.

آذربایجان غربی با داشتن ۷ پایانه و هم مرزی با سه کشور دیگر، طی سال های اخیر به یکی از استان های موفق و فعال در حوزه تجارت خارجی شامل صادرات، واردات و ترانزیت تبدیل شده که یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این موفقیت در استان را می توان در فعالیت قابل توجه مرز بازرگان عنوان کرد.

این مرز علاوه بر اینکه راه ورودی به ترکیه و کشورهای اروپایی در حوزه تجارت خارجی به شمار می رود، یکی از نزدیکترین مرزها به حوزه دریای سیاه نیز به محسوب می‌شود که می توان از این ظرفیت در راستای توسعه تجارت نیز بهره برد.

در ماه های اخیر رونق تجارت مرزی موجب افزایش تردد از این پایانه مرزی شده و این امر نیز روند تردد کامیون ها را کنی با کندی مواجه کرده است. در حال حاضر مرز بازرگان به صورت ۲۴ ساعت فعال بوده و همه رویه های مرزی در آن در حال انجام است برای اطلاع از آخرین وضعیت فعالیت مرز با ایرج آزادی مدیر پایانه گفتگو کرده ایم که در ذیل می خوانید؛

ترافیک ۲۶۰۰ کامیون در مرز بازرگان

مدیر پایانه مرز بازرگان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترافیک کامیون ها در مرز بازرگان گفت: روند تردد کامیون ها از این مرز در حال انجام است و در رویه ها مشکلی نداریم.

ایرج آزادی با بیان اینکه در دوماه گذشته ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه کامیون از این مرز تردد کرده اند، افزود: با توجه به شرایط کشور و اهمیت مرز بازرگان شاهد افزایش تردد کامیون ها از این مرز هستیم، در این راستا تمامی ارگانهای مستقر در مرز و مسئولان به خصوص استاندار آذربایجان غربی تمامی تلاش خود را به کار گرفتن تا کامیون در اسرع وقت از مرز خروج بکنند.

مدیر پایانه مرز بازرگان عنوان کرد: در حال حاضر ناوگان ورودی به خصوص ناوگان حامل کالاهای اساسی در کمترین زمان وارد کشور شوند طی فقط یک ماهه گذشته بیش ۴۶۰ هزار تن کالا از مرز بازرگان حمل شده است.

وی با اشاره به افزایش تردد از مرز بازرگان در ماه های اخیر ادامه داد: هم اکنون روزانه ظرفیت تردد از سمت کشور ترکیه ۲۵۰ دستگاه است که این امر برای تسهیل تردد باید به روزانه ۵۰۰ دستگاه افزایش یابد.

یک ملییون تن کالا از مرز بازرگان صادر و وارد کشور شده است

آزادی با اشاره به افزایش صادرات و واردات از مرز بازرگان طی سال جاری گفت: از اول سال جاری تاکنون حدود یک میلیون تن کالا از مرز بازرگان خروج یا وارد کشور شده وتمهیدات که در این راستا اندیشیده شده است.

مدیر پایانه مرز بازرگان با اشاره بهملاقات مرزی استاندار و هئیت همراه یا طرف ترک عنوان کرد: در این ملاقات مرزی افزایش پذیرش طرف ترک تا ۳۰ درصد مورد موافقت قرار گرفته است.

آزادی، برگزاری جلسات شورای تامین و کمیته هماهنگی و اجرای مصوبات جهت تسهیل تردد ناوگان پیگیری امکان نوبت گیری اینترنتی برای تمام کامیونهای متردد از مرز جهت عدم ازدحام کامیون در تیرپارک همجوار مرز به همراه جدا سازی ناوگان ترانزیت با تانکرهای قیر جهت افزایش سرعت خروج کامیونها از مرز را بخشی از اقدامات جهت تسهیل تردد از این مرز عنوان کرد.

به گفته مدیر پایانه مرزی بازرگان طبق مصوبات کمیته هماهنگی مرزی کامیونهای حامل کالاهای اساسی به داخل کشور در برگشت بدون نوبت از مرز خروج می شوند و امکان حمل کالاهای صادراتی توسط ناوگان خارجی به کشورهای ثالث نیز در حال انجام است.

فعالیت ۲۴ ساعته مرز بازرگان تداوم دارد

آزادی خاطرنشان کرد: هم اکنون فعالیت ۲۴ ساعته ارگان های مستقر در مرز حتی در زمان جنگ به همراه هماهنگی با مرز پلدشت و اعزام کامیون های خالی به مرز پلدشت جهت کاهش ایستایی در مرز بازرگان در حال انجام است.

وی در خصوص آمار تردد پایانه مرزی بازرگان در طی یک ماهه گذشته، گفت: در این مدت ۱۱ هزار و ۳۵ کامیون از این مرز وارد کشور و در عین حال ۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه نیز خارج شده است.

مدیر پایانه مرز بازرگان خاطرنشان کرد: در این مدت به طور متوسط روزانه ۲۴۸ کامیون خروج و ۳۵۵ کامیون از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده است.