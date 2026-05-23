رحمانی: شیوه توزیع کالاهای اساسی در آذربایجان غربی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب در جلسه تنظیم بازار استان با بیان اینکه شیوه توزیع کالاهای اساسی از جمله مرغ باید اصلاح شود، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی نیز در این زمینه اهمیت زیادی دارد و مردم باید احساس کنند مسئولان به فکر آنها هستند و برای حل مشکلات تلاش می‌کنند.

وی، راه‌های مقابله با جنگ اقتصادی را در وفور کالا، ارزانی، جلوگیری از گرانی بی‌رویه و اتخاذ تصمیمات درست دانست و تصریح کرد: در جنگ اقتصادی، بخشی از نبرد با دشمن خارجی است و بخشی دیگر با کسانی است که در داخل، دانسته یا نادانسته بازار کالا و ارز را دچار چالش می‌کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مرغ تصریح‌کرد: در حوزه کنترل بازار مرغ نباید موضوع جوجه‌ریزی و زنجیره تولید را از دست بدهیم و لازم است توجه جدی به این بخش شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان مرغ باید پای کار بیایند و در حل مشکل تولید، دولت را همراهی کنند تا قیمت مرغ در آذربایجان‌غربی از استان‌های همجوار پایین‌تر باشد.

رویه های تجاری آذربایجان غربی فعال تر شود

رحمانی با اشاره به وضعیت بازار روغن اظهار کرد: نمی‌شود ملت و رزمندگان بیش از ۸۰ شبانه‌روز کشور را حفظ کرده باشند، اما ما نتوانیم قیمت روغن را ثابت نگه داریم.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان خاطرنشان‌کرد: کسانی که موجب می‌شوند کالا وارد کشور نشود، در مسیر دشمن حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون بهترین فرصت است که با توجه به مرزها، استان به رویه‌های تجاری بازگردد و تجارت فعال در آن جریان پیدا کند.

رحمانی افزود: باید با تکیه بر ظرفیت‌ها و موقعیت مرزی، آذربایجان‌غربی را به تجارت فعال بازگردانیم و در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم.

وی اشاره داشت: از ابتدای آغاز جنگ تاکنون ۸۵۰ تن برنج، ۴۰۰ تن شکر و ۲۵۰ تن روغن در استان توزیع شده و همچنین ۱۶۰ تن حبوبات از طریق مباشرین خصوصی وارد بازار شده است.

۴ میلیون قطعه جوجه ریزی در آذربایجان غربی انجام شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه. با بیان اینکه مشکل خاصی در تأمین برنج وجود ندارد، اظهار کرد: طی سال جاری ۳۲ هزار و ۵۶۸ تن کنجاله سویا نیز به استان وارد شده و وضعیت موجودی روغن نیز روندی رو به افزایش دارد.

اصغری با اشاره به وضعیت تولید گوشت مرغ و جوجه‌ریزی در استان خاطرنشان کرد: در فروردین‌ماه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شد و این رقم در اردیبهشت‌ماه به بیش از ۴ میلیون قطعه رسید.

وی خاطرنشان کرد: میزان تولید گوشت مرغ در فروردین‌ماه ۷۱۰۴ تن و در اردیبهشت‌ماه ۶۲۰۰ تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در خردادماه نیز شاهد افزایش تولید گوشت مرغ باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تاکید به اینکه در حوزه نهاده‌ها نیز روند تامین مطلوب بوده است، افزود: تاکنون ۴۰ هزار تن نهاده از مرز بازرگان ترخیص شده است.

۳۰۰۰ تن دارو از مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور شد

همچنین ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی نیز گفت: از زمان جنگ تاکنون ۱۸۲۳ تن دانه روغنی، ۱۷۳۲ تن حبوبات، ۳۱۰ تن روغن، ۷۸۶ تن لاستیک، ۱۷۵۰ تن کنجاله سویا و ۱۰۲۲ تن برنج از گمرکات استان ترخیص شده است.

خالد جنگجو یادآورشد: در این مدت همچنین ۳۶۸ تن ترانزیت کالا از گمرکات استان انجام شده و ۳ هزار تن دارو نیز وارد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه گفت: از ابتدای اجرای طرح کالابرگ، میزان اعتبار مصرفی استان به ۲۱ همت رسیده است.

علی دهقانی ادامه داد: در سبد خرید کالابرگ، برنج با ۳۵ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن گوشت مرغ و گوشت قرمز هر کدام با ۱۳ درصد، حبوبات و روغن هر کدام با ۱۱ درصد و تخم‌مرغ با ۶ درصد قرار دارند.

۷ همت اعتبار کالابرگ در آذربایجان غربی مصرف شد

وی با اشاره به اینکه فروشگاه‌های خرد ۵۵ درصد از این تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در استان مشمول مصرف کالابرگ هستند.

دهقانی ادامه داد: در ۲ماه اخیر، ۷ همت از اعتبار کالابرگ در استان مصرف شده و تسویه حساب‌ها نیز کمتر از ۴۸ ساعت انجام می‌شود.