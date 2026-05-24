شکری: بزرگترین مرکز لجستیک کشور در آذربایجان غربی ایجاد می شود

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرکز لجستیک آذربایجان ‌غربی در نقده با هدف بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک مرزی استان و تبدیل آن به قطب ترانزیت و توزیع کالا در منطقه شمال غرب کشور طراحی شده است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر، افزایش درآمدزایی از محل ترانزیت و تقویت اقتصاد کشور و استان در شرایط کنونی می‌شود.

شکری با بیان اینکه مرکز لجستیک در نقده در ۱۰ هکتار آغاز شده است، گفت: تمام فرآیندهای لجستیکی با توجه به ظرفیت های مرزی استان با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اعتبار برآورد شده برای این مرکز را بالای ۱۰ همت عنوان کرد و افزود: این مرکز با اتصال مستقیم به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، علاوه بر کاهش چشمگیر زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال‌زایی گسترده و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان شهرستان‌های همجوار و کشورهای همسایه ایفا خواهد کرد.

وی گفت: این مرکز لجستیکی با قرار گرفتن در مسیر راه‌آهن ارومیه-مراغه، امکان ارسال تولیدات از طریق شبکه ریلی به سایر نقاط کشور را فراهم می‌کند و از لحاظ حمل‌ونقل جاده‌ای نیز، موقعیت استراتژیک دارد، زیرا در مسیر کریدور شمال–جنوب (بازرگان تا بندر امام) و کریدور شرق (مرز تمرچین تا بناب) واقع شده است.

شکری مجتمع های رفاهی - خدماتی، فرآوری محصولات معدنی، کشاورزی، بارگیری، ترانزیت را از مزیت های راه اندازی این مرکز عنوان کرد.

معرفی ۳۵ فرصت سرمایه گذاری در آذربایجان غربی

وی از معرفی ۳۵ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه حمل ‌ونقل، خدمات بین‌راهی و لجستیک استان خبر داد و گفت: این پروژه ها در بخش‌های مختلف از جمله مجتمع‌های خدماتی رفاهی، جایگاه‌های سوخت، شهرک‌های حمل‌ ونقل، تیرپارک‌ها و توقفگاه‌های استاندارد ناوگان سنگین، مجتمع‌های خدماتی با محوریت خدمات پذیرایی، سالن‌های ورزشی و رفاهی بین‌راهی و مراکز تخصصی لجستیک تعریف و به سرمایه‌گذاران معرفی شده است.

شکری با بیان اینکه این طرح‌ها متناسب با ظرفیت‌ های اقتصادی، ترانزیتی و مرزی استان جانمایی شده‌اند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در محورهای پرتردد و استراتژیک استان از جمله ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، ماکو، رازی، سرو و تمرچین پیش‌بینی شده که می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و افزایش سطح خدمات به کاربران جاده‌ای ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در استان ادامه داد: ایجاد مراکز تخصصی لجستیک در حوزه مصالح ساختمانی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، کشاورزی، دام و طیور و همچنین توسعه پس‌کرانه‌های پایانه‌های مرزی، بخشی از برنامه‌ریزی‌های کلان برای تبدیل آذربایجان‌غربی به هاب لجستیکی شمال‌غرب کشور است.

زمینه سازی استغال ۷ هزار و ۸۵۰ نفر در آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی افزود: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد اجرای این ۳۵ پروژه، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۷ هزار و ۸۵۰ نفر را فراهم می‌کند و برای تحقق کامل این طرح‌ها حدود ۱۴ تا ۱۷ همت سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

وی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی آمادگی دارد با تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه مشاوره‌های تخصصی و همکاری در اجرای پروژه‌ها، زمینه حضور موثر و مطمئن سرمایه‌گذاران در طرح‌های زیرساختی استان را فراهم کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی تاکید کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خدمات بین‌راهی، علاوه بر افزایش ایمنی و رفاه کاربران جاده‌ای، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه پایدار و تقویت جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی در شبکه ترانزیتی کشور خواهد داشت.