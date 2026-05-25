به گزارش خبرگزاری مهر، بخش بین‌الحرمین وابسته به آستان مقدس عباسی، در آستانه فرارسیدن روز عرفه، ناوگان خودروهای ویژه جابه‌جایی زائران را در راستای ارائه خدمات حمل‌ونقل، آماده‌سازی کرد.

مسئول واحد خودروهای حمل‌ونقل این بخش، اظهار داشت: نیروهای این واحد هم‌زمان با نزدیک شدن به این مناسبت معنوی، عملیات تعمیر، نگهداری و آماده‌سازی خودروهای جابه‌جایی زائران را آغاز کرده‌اند تا این ناوگان با حداکثر آمادگی در خدمت زائران قرار گیرد.

علاء حمزه سلمان افزود: این اقدامات شامل شست‌وشو، نظافت و بررسی‌های فنی خودروهاست؛ به‌ویژه با توجه به پیش‌بینی ازدحام گسترده در شهر مقدس کربلا در شب روز عرفه و حضور شمار زیادی از زائران از داخل عراق و خارج از کشور، این ناوگان با آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی آماده شده است.