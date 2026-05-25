حیدری: مردم ایران نماد مقاومت در جهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حیدری،بعد از ظهر دوشنبه در آیین یادواره شهدای پرواز رمضان در قطعه ۴۲ گلزار شهدای بهشت زهرا(س) ضمن گرامیداشت سوم خرداد و سالروز حماسه فتح خرمشهر، اظهار داشت: خدا را شاکریم که در قطعه‌ای از بهشت، در کنار شهدای مظلوم و بی‌گناه این قطعه، در جمع برادران و خواهران مؤمن و انقلابی حضور یافته‌ایم.

وی با اشاره به ابعاد تاریخی و معنوی سوم خرداد افزود: خرمشهر برای ملت ایران هم تلخ بود و هم غرورآفرین؛ روز سقوط خرمشهر دل مردم را اندوهگین کرد و سوم خرداد، شیرینی آزادی، شادی و عزت را به ملت بازگرداند. به حق امام راحل(ره) فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.»

فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله(ره) با تأکید بر نقش توکل به خدا و توسل به اهل‌بیت(ع) در پیروزی‌های دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در حالی که شرق و غرب همه توان خود را برای حمایت از رژیم بعث عراق به کار گرفته بودند، ملت ایران با سلاح‌های ابتدایی و امکانات محدود، اما با ایمان و توکل در برابر دشمن تا بن‌دندان مسلح ایستاد و خرمشهر را آزاد کرد. رمز عملیات‌هایی همچون «یا علی‌بن‌ابیطالب(ع)»، «یا فاطمه‌الزهرا(س)» و «یا حسین‌بن‌علی(ع)» نشان‌دهنده توسل رزمندگان به ائمه معصومین(ع) بود.

حیدری با اشاره به شرایط امروز منطقه و نقش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در جنگ تحمیلی دوم نیز ثابت کردیم همان مردم خرمشهر هستیم؛ ملتی که مقاومت را سرلوحه خود قرار داده است. امروز دو قدرت هسته‌ای یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا عملاً با ما درگیر شده‌اند، اما ناتوان و مستأصل مانده‌اند و جمهوری اسلامی ایران است که شرایط آتش‌بس را دیکته می‌کند. هرجا مقاومت کردیم، پیروز میدان بودیم.

وی با قدردانی از مردم به‌ویژه مردم باقرشهر در همراهی با جبهه مقاومت ابراز داشت: ۸۵ شب است که مردم عزیز ایران، خاصه مردم غیور باقرشهر، در خیابان‌ها حضور دارند و دنیا طعم پیروزی این ملت را می‌چشد. امروز بسیاری از ملت‌ها صریحاً نفرت خود را از آمریکا اعلام می‌کنند. در مراسم حج، وقتی ملت‌ها متوجه می‌شوند ما ایرانی هستیم، ما را در آغوش می‌گیرند و ملت ایران را نماد مقاومت می‌دانند؛ این افتخاری است که از رهبر شهید و خون شهدا به یادگار مانده است.

فرمانده سپاه ناحیه حضرت روح‌الله(ره) با اشاره به سه سنگر اصلی نبرد امروز گفت: امروز باید روایت فتح را به‌روز کنیم. سه نسل در سه سنگر مشغول مجاهدت‌اند؛ نسل خیابان با حضور میدانی و شعارهای «الله‌اکبر»، رزمندگان ما در میدان‌های نظامی از جمله هوافضا و پدافند سپاه و ارتش، و در نهایت مردان دیپلماسی که در سنگر مذاکره از عزت و منافع ملت دفاع می‌کنند.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای دو قطبی‌سازی در کشور تأکید کرد: برخی تلاش می‌کنند کشور را دچار دوگانه‌های ساختگی کنند؛ باید مراقب باشیم در دام این جریان‌ها نیفتیم. مردم عزیز ما هرگز جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را از مدرسه مینا تا ترور رهبر شهید و فرماندهان و دانشمندان و مردم بی‌گناه فراموش نخواهند کرد و قطعاً سزای اعمال خود را خواهند دید.

حیدری در پایان با گرامیداشت یاد شهدای قطعه ۴۲ خاطرنشان کرد: انصاف نیست از خدمات دستگاه‌های اجرایی سخنی نگوییم. در این ایام جنگ تحمیلی سوم، هرجا برق قطع شد، در کوتاه‌ترین زمان وصل شد؛ در حوزه آب، گاز، مخابرات و سایر زیرساخت‌ها، همه دستگاه‌ها پای کار بودند. امروز نیز باقرشهر افتخاری دارد که شهرداری این شهر در آواربرداری تهران سهیم شده، قرارگاه تشکیل داده و فرماندهی این قرارگاه بر عهده شهرداری باقرشهر گذاشته شده است؛ اینها همه از افتخارات مردم عزیز باقرشهر است.