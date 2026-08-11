به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی شامگاه سه شنبه در مراسم شب ۲۸ صفر که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، به تبیین جایگاه قرآن و عترت در منظومه هدایت اسلامی پرداخت و حدیث ثقلین را از مهمترین مستندات در این زمینه دانست.
وی با اشاره به نقل حدیث ثقلین در منابع معتبر شیعه و اهلسنت افزود: پیامبر اکرم(ص) در این حدیث، قرآن کریم و عترت خود را به عنوان دو ثقل گرانبها در میان امت به یادگار گذاشتند و بر ضرورت پیوند و تمسک به هر دو تأکید کردند.
مؤمنی با بیان اینکه تعبیر ثقل درباره قرآن و اهلبیت(ع) بیانگر جایگاه والا و اهمیت ویژه این دو میراث نبوی است، اظهار کرد: بر اساس فرمایش پیامبر اکرم(ص)، قرآن و عترت از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر به ایشان ملحق شوند و همین پیوستگی، نشاندهنده ارتباط عمیق میان کتاب الهی و اهلبیت(ع) است.
استاد حوزه علمیه تصریح کرد: اگر انسان تنها به قرآن توجه کند و از عترت فاصله بگیرد یا عترت را مورد توجه قرار دهد و نسبت خود را با قرآن نادیده بگیرد، به مقصد نهایی هدایت دست نخواهد یافت و آنچه در حدیث ثقلین مورد تأکید قرار گرفته، تمسک توأمان به قرآن و اهلبیت(ع) است.
وی ادامه داد: ثمره این تمسک، مصون ماندن انسان از گمراهی و سرگردانی و حرکت در مسیر عاقبتبهخیری است و مؤمن باید این دو میراث پیامبر اکرم(ص) را در زندگی خود به صورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
انس با قرآن باید به عمل منتهی شود
مؤمنی با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی مؤمنان گفت: ارتباط با قرآن دارای مراتب مختلفی است که نخستین مرحله آن تلاوت و خواندن آیات الهی، مرحله دوم فهم معانی و مفاهیم آن و مرحله سوم، عمل به آموزهها و دستورات قرآن کریم است.
وی افزود: صرف خواندن آیات قرآن نمیتواند هدف نهایی انس با این کتاب آسمانی باشد و تلاوت زمانی در مسیر صحیح خود قرار میگیرد که انسان به درک پیامهای قرآن و سپس عملی کردن آنها در زندگی توجه داشته باشد.
استاد حوزه علمیه با اشاره به آثار معنوی انس با قرآن اظهار کرد: قرآن برای مؤمنان مایه آرامش و افزایش ظرفیت روحی در مواجهه با دشواریها و ابتلائات زندگی است و امیرالمؤمنین(ع) نیز قرآن را سبب شرح صدر و روشنایی دلها معرفی کردهاند.
وی ادامه داد: انسان هر اندازه با قرآن مأنوستر شود، در برابر سختیها و مشکلات زندگی استقامت بیشتری پیدا میکند و آموزههای قرآن میتواند زمینه تقویت روحی و افزایش توان انسان برای مواجهه با ابتلائات را فراهم کند.
مؤمنی با توصیه به خانوادهها برای قرار دادن تلاوت روزانه قرآن در برنامه زندگی افزود: ارتباط با قرآن نباید به قرائت الفاظ و عبارات محدود شود و لازم است خانوادهها در کنار تلاوت، به فهم معانی آیات و توجه به پیامهای آن نیز اهتمام داشته باشند.
احسان به والدین را به فرصتهای از دسترفته موکول نکنیم
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت جایگاه پدر و مادر در آموزههای دینی گفت: نیکی و احسان به والدین از جمله سفارشهای روشن قرآن کریم است و انسان باید تا زمانی که پدر و مادر در قید حیات هستند، قدر این نعمت را بداند و فرصت خدمت به آنان را مغتنم بشمارد.
استاد حوزه علمیه اظهار کرد: دوران حیات والدین فرصت ارزشمندی برای خدمت و جبران زحمات آنان است و انسان نباید این فرصت را از دست بدهد و پس از فوت پدر و مادر با حسرت فرصتهایی مواجه شود که دیگر امکان بازگشت آنها وجود ندارد.
وی افزود: توجه به سفارش قرآن درباره احسان به والدین، تنها یک توصیه اخلاقی نیست بلکه از آموزههایی است که باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود عملی پیدا کند و فرزندان باید از فرصت حضور پدر و مادر برای خدمت و نیکی به آنان بهره بگیرند.
مؤمنی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مؤمنان با اهلبیت(ع) گفت: انس با قرآن میتواند زمینهساز تقویت ارتباط قلبی انسان با خاندان پیامبر اکرم(ص) باشد و مؤمنان باید در مسیر معرفت اهلبیت(ع) و شناخت جایگاه آنان گام بردارند.
انتظار امام زمان(عج) با معرفت و انس با قرآن همراه شود
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حضرت ولیعصر(عج) خاطرنشان کرد: مؤمنان باید در کنار انس با قرآن، ارتباط خود را با اهلبیت(ع) تقویت کنند و در این مسیر، قرائت سوره یاسین میتواند مورد توجه قرار گیرد.
استاد حوزه علمیه افزود: ارتباط قلبی با اهلبیت(ع) و توجه به حضرت حجت(عج) باید در زندگی مؤمنان استمرار داشته باشد و انسان با تقویت معرفت و انس با قرآن، مسیر انتظار و ارتباط معنوی با امام زمان(عج) را دنبال کند.
قم- استاد حوزه علمیه با تبیین حدیث ثقلین گفت: پیامبر اکرم(ص) با معرفی قرآن و عترت بهعنوان دو میراث گرانبهای امت، مسیر هدایت و رهایی از گمراهی را برای مسلمانان ترسیم کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی شامگاه سه شنبه در مراسم شب ۲۸ صفر که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)، به تبیین جایگاه قرآن و عترت در منظومه هدایت اسلامی پرداخت و حدیث ثقلین را از مهمترین مستندات در این زمینه دانست.
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