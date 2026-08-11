https://mehrnews.com/x3cMXj ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6914747 استانها گیلان استانها گیلان ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ اجتماع مردم رشت در صد و شصت و چهارمین قرار شبانه رشت- در این ویدئو تصاویری از اجتماع مردم رشت در صدو شصت و چهارمین قرار شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 16 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6914747 کپی شد مطالب مرتبط روایت مهر از صد و شصت و چهارمین شب حضور میدانی مردم آستانه در تجمعات عزاداری مردم دیار میرزا در شب شهادت امام رضا (ع) روایت مهر از صد و شصت و سه شب حضور میدانی رشتوندان در تجمعات حماسه مردم رشت در میدان به شب صد و شصت و هفتم رسید اجتماع مردم رشت در شب صد و شصت و سوم مقاومت موج یکصد و شصت و دوم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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