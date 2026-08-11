مصمم به افزایش تجارت با پاکستان به ده میلیارد دلار هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسکندر مومنی، وزیر کشور درباره محتوای مذاکرات امروز با سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان گفت: امروز مباحث خوبی در موضوعات مختلف روابط دو کشور مطرح شد و خوشبختانه در چند هفته اخیر، برخی از مصوبات توافق پاکستان اجرایی شده است.
وی با اشاره به افزایش مبادلات مرزی دو کشور گفت: خودروها و کامیونهایی که بین مرز ایران و پاکستان بار جابهجا میکنند، در همین مدت افزایش قابل توجهی داشته است.
مومنی افزود: ما مطمئن هستیم که در این دوره توافقات ما اجرایی میشود و در کنار روابط خوب سیاسی دو دولت، حتماً در حوزه اقتصادی نیز توافقات اجرایی و مبادلات افزایش پیدا میکند.
سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز گفت: در این سفر یک روزه علاوه بر پیگیری زمینه توسعه همکاری های دوجانبه، ملاقات با رئیس جمهور محترم ایران و انتقال پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان نیز انجام شد.
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