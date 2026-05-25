به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران کل امور اجتماعی استانداریهای سراسر کشور، امروز با حضور سید محمد بطحایی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به صورت وبیناری برگزار شد.
در این نشست، بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تجاوزات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، اظهار کرد: در کنار جانفشانی رزمندگان و مجاهدان وطن، بدون تردید انسجام اجتماعی و همبستگی شکلگرفته میان مردم، از مهمترین مؤلفههای ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف شومشان به شمار میرود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست وبیناری مدیران کل امور اجتماعی استانداریهای سراسر کشور گفت: در شرایط پساجنگ، توجه به مسائل اجتماعی، رصد وضعیت اجتماعی استانها، تسهیل مشارکت مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی باید در کانون توجه مدیران استانی قرار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اهتمام ویژه وزیر کشور به موضوع صیانت از سرمایه اجتماعی و ابلاغ بخشنامه مرتبط به استانداران، حتی در بحبوحه و میانه جنگ، نشان میدهد که ارتقای سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته در دستور کار استانداریها قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری مبتنی بر شواهد و داده گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه، با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برنامههای اجتماعی سال ۱۴۰۵ طراحی و به تأیید وزیر کشور رسید که از این مجموعه، ۵۹ برنامه در اولویت نخست و ۲۱ برنامه نیز ناظر بر شرایط بحران تدوین شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین تصریح کرد: اقدامات اجتماعی در سطح استانها باید مبتنی بر شواهد، دادههای معتبر و در راستای برنامههای ابلاغی باشد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، بطحایی ادامه داد: امکان دسترسی استانداریها به دادههای ثبتی، رسمی و پیمایشی در حوزه سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی و آسیبهای اجتماعی فراهم شده تا استانها بتوانند در فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری از این ظرفیت اطلاعاتی بهرهمند شوند.
