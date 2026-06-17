بطحایی: حمایت مردم پشتوانه قدرت ایران در مذاکرات است

سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر رویدادهای اخیر و حضور مردم در صحنههای اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کشور اظهار کرد: بر اساس پیمایشی که با حدود ۳۵۰۰ نمونه در خردادماه انجام شده، امکان مقایسه مستقیم با پیمایشهای پیشین وجود ندارد، اما نشانهها حاکی از بهبود برخی مؤلفههای سرمایه اجتماعی است.
وی افزود: در این بررسیها میزان اعتماد به مسئولان تا حدودی افزایش یافته و در برخی شاخصها نیز ارتقای سرمایه اجتماعی مشاهده شده است.
حمایت مردم پشتوانه مذاکرات
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره تأثیر سرمایه اجتماعی بر روند مذاکرات آینده گفت: زمانی که فردی به نمایندگی از مردم در مذاکرات بینالمللی حضور پیدا میکند، میزان حمایت و اعتماد عمومی میتواند قدرت، اعتماد به نفس و انسجام بیشتری برای پیشبرد مذاکرات ایجاد کند.
وی ادامه داد: هرچه سطح حمایت اجتماعی و اعتماد عمومی بیشتر باشد، امکان اثرگذاری و موفقیت در مسیر مذاکرات نیز افزایش خواهد یافت.
فشارهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طلاق و اعتیاد در کشور اظهار کرد: در برخی شاخصهای آسیبهای اجتماعی با افزایش مواجه هستیم، هرچند در برخی حوزهها نیز وضعیت قابل پیشبینی و مدیریتشده است.
وی افزود: فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی، تورم و برخی کاستیهای سیاستگذاری میتواند در بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد و در صورت تداوم این شرایط، احتمال افزایش این آسیبها نیز وجود دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: مجموعه این عوامل در کنار آثار روحی و اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی میتواند بر روند برخی آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد و مسائل خانوادگی تأثیرگذار باشد.
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