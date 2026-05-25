پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت مخزن ذخیره آب روستای اسبوکلا بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب روستای اسبوکلا بابل گفت: این روستا با جمعیتی بیش از هزار خانوار طی سالهای گذشته با مشکل کاهش فشار و قطع آب شرب مواجه بوده است.
برارزاده افزود: آب شرب این منطقه از طریق انشعابی از خط انتقال آمل به بابل تأمین میشود که به دلیل افزایش مصرف و محدودیتهای فشار، پاسخگوی کامل نیاز ساکنان نیست
او ادامه داد: به منظور افزایش پایداری تأمین آب و تقویت شبکه آبرسانی، ساخت مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در دستور کار قرار گرفت که تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تنها بخشی از عملیات محوطهسازی آن باقی مانده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران گفت: برقرسانی مورد نیاز ایستگاه پمپاژ، تأمین الکتروپمپ، نصب تابلو برق و اجرای حدود ۳۰۰ متر خط لوله برای اتصال مخزن به شبکه آبرسانی روستا نیز به زودی و در قالب قرارداد جدید انجام خواهد شد.
برارزاده گفت: این طرح طبق برنامهریزی انجامشده در هفته دولت امسال بهرهبرداری میشود.
