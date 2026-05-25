به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در دیداری صمیمی با علیرضا یوسفی و علیرضا نصیری، دو قهرمان پرافتخار وزنهبرداری کشورمان، به همراه رئیس این فدراسیون، اقدام ارزشمند آنان در تقدیم مدالهای قهرمانی به دانشآموزان شهید میناب را نماد پیوند عمیق ورزش با ایمان و عشق به میهن دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در میدانهای قهرمانی تأکید کرد.
در این دیدار که به منظور پاسداشت حرکت جوانمردانه و تحسینبرانگیز این دو وزنهبردار ملیپوش کشورمان برگزار شد، محمد مخبر با اشاره به درخشش علیرضا یوسفی در مسابقات قهرمانی آسیا و شکستن رکورد دوضرب جهان با مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی، این موفقیت را فراتر از یک رکورد ورزشی توصیف کرد و گفت: وقتی یک قهرمان، سختترین لحظات افتخار خود را به یاد کودکانی معصوم که در جنایت آمریکایی - صهیونیستی در بمباران میناب آسمانی شدند گره میزند، در حقیقت نشان میدهد که ورزش ایران ریشه در غیرت، ایمان و وفاداری به آرمانهای شهدا دارد.
وی با تقدیر از علیرضا نصیری که او نیز مدال ارزشمند خود را به روح بلند شهدای دانشآموز میناب تقدیم کرد، افزود: این مدالها سنگینتر از هر رکوردی بر سینه ملت مینشیند؛ چرا که با اشکها و دلهای داغدار مادران و پدران مینابی پیوند خورده و تسلایی برای خانوادههای معظم شهدا و مایه مباهات ایران اسلامی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش قهرمانان ورزشی را بهعنوان الگوهای اخلاقی و معنوی برای نسل جوان برجسته خواند و گفت: «ورزش وقتی با فرهنگ ایثار آمیخته شود، از یک رقابت جسمانی فراتر رفته و به دانشگاه انسانسازی تبدیل میشود. یوسفی و نصیری ثابت کردند که میتوان روی سکوهای جهانی پرچم وطن را در کنار پرچم شهدا به اهتزاز درآورد.»
در این دیدار، رئیس فدراسیون وزنهبرداری نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کاروان ایران در میادین بینالمللی اخیر، این حرکت نمادین را نشاندهنده عمق تربیت فرهنگی در اردوهای تیم ملی دانست و از حمایتهای معنوی مسئولان نظام قدردانی کرد.
علیرضا یوسفی قهرمان فوقسنگین کشورمان هم در سخنانی کوتاه و احساسی گفت: از همان لحظهای که وزنه طلا را بالای سر بردم، قلبم با کودکان معصوم میناب بود. این رکورد و افتخار مال آنهاست و دعا میکنم خداوند به خانوادههایشان صبر عنایت کند.
علیرضا نصیری نیز با اهدای رکورد خود را به شهدای میناب، این کار را کوچکترین وظیفه در برابر فداکاری مردم آن دیار برشمرد.
در پایان این دیدار که فضایی آکنده از عطر یاد شهدا داشت، مخبر با اهدای لوح تقدیر از این دو قهرمان ملی تجلیل کرد و برای آنان در آوردگاههای پیشرو آرزوی سربلندی و تداوم این روحیه جوانمردی نمود.
