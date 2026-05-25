به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر دوشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه هفته میراثفرهنگی که با حضور مدیران شهری، مسئولان فرهنگی و جمعی از فعالان حوزه میراثفرهنگی در باغموزه قصر برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریت شهری تهران، اظهار کرد: تهران نماد ایران است و هر میزان که پایتخت در عرصه فرهنگ، زیبایی، هویت و نشاط اجتماعی بدرخشد، تصویر ایران در منظر جهانی ارتقا خواهد یافت.
وی با اشاره به تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و «جنگ رمضان»، افزود: اگرچه تهران و برخی شهرهای کشور از اقدامات خصمانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آسیب دیدند، اما ملت ایران از دل این زخمها، سرمایهای بزرگتر به نام انسجام ملی، همدلی اجتماعی و شجاعت تاریخی خلق کرد؛ سرمایهای که امروز به پشتوانه قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه قدرت ایران صرفا در مؤلفههای نظامی خلاصه نمیشود، تصریح کرد: اقتدار حقیقی ایران بر سه پایه استوار است؛ مقاومت در میدان، حضور مردم در خیابان و هویت تاریخی و تمدنی این سرزمین. این عناصر در کنار همراهی نهادهای اجرایی، خدماتی و فرهنگی، تصویر واقعی قدرت ملی ایران را شکل دادهاند.
صالحیامیری با قدردانی از عملکرد شهرداری تهران و شهرداریهای سراسر کشور در مدیریت شرایط پساجنگ، گفت: مدیریت شهری در ساماندهی امور مردم، پشتیبانی اجتماعی و حفظ آرامش عمومی، نقش برجستهای ایفا کرد و دولت نیز این تلاشها را ارج مینهد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین از طراحی و تدوین ۲۰ برنامه ملی در حوزه روایتگری، ثبت اسناد جنگ و تقویت حافظه تاریخی جامعه خبر داد و اظهار کرد: موزه ملی «میناب» بهزودی در مجموعه کاخ سعدآباد افتتاح خواهد شد و یکی از مهمترین برنامههای کشور، تشکیل پرونده حقوقی «جنایت سوم» علیه حاکمان کاخ سفید در مجامع بینالمللی است.
او با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه و مقاومت منطقه، تاکید کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران مرهون خون شهداست و هیچ جریان یا فردی نباید این دستاورد ملی را به نام خود مصادره کند.
به گفته وی، مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مقاومت، رژیم کودککش صهیونیستی را در سطح افکار عمومی جهان به منفورترین رژیم تبدیل کرده است.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، از رخدادهای اجتماعی ماههای اخیر با عنوان «انقلاب معرفتی در خیابان» یاد کرد و گفت: جامعه ایران در این مقطع تاریخی، بازگشتی معنادار به فرهنگ، هویت، معرفت و ایران تاریخی را تجربه کرد. آنچه در خیابانهای ایران شکل گرفت، بازنمایی عمیق پیوند مردم با فرهنگ و تمدن ایرانزمین بود.
وی با اشاره به سفرهای اخیر خود به استانهای مختلف از جمله اصفهان، خاطرنشان کرد: در سراسر کشور شاهد جوشش سرمایه اجتماعی، همدلی عمومی و اراده ملی برای مقاومت و عبور از بحران بودیم و این انسجام، مهمترین پشتوانه دولت و ملت در عبور از شرایط پیچیده کنونی است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به خسارت واردشده به ۱۴۹ اثر تاریخی در ۲۰ استان کشور، تصریح کرد: با وجود آسیبهای وارده، جامعه ایران واکنشی فرهنگی و هویتی از خود نشان داد و شاهد احیای دوباره توجه نسل جوان به تاریخ، تمدن و میراثفرهنگی ایران بودیم؛ موضوعی که باید آن را بهعنوان یک سرمایه راهبردی برای آینده کشور حفظ و تقویت کرد.
او در ادامه سخنانش با تاکید بر اهمیت فرهنگ در فرآیند توسعه، گفت: توسعه از نفت، فولاد و منابع مادی آغاز نمیشود، بلکه نقطه آغاز توسعه، انسان فرهنگی است. جامعهای که از فرهنگ، هنر، موسیقی، موزه و معرفت تهی شود، توان ساخت آیندهای توسعهیافته را نخواهد داشت.
صالحیامیری با استناد به اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب، توسعه فرهنگی را زیربنای توسعه ملی دانست و افزود: فرهنگ چشمه جوشانی است که جامعه را به سوی تعالی هدایت میکند و هرگونه برنامهریزی برای آینده ایران باید بر مدار تقویت هویت فرهنگی و تاریخی ملت استوار باشد.
وی همچنین با قدردانی از شورای اسلامی شهر تهران و مجموعه مدیریت شهری، بر ضرورت تقویت سیمای فرهنگی پایتخت تاکید کرد و گفت: هر فردی که وارد تهران میشود، باید نشانههای دانش، فضیلت، تمدن، فرهنگ و تاریخ ایران را در سیمای شهر مشاهده کند؛ چراکه تهران نهتنها پایتخت سیاسی، بلکه قلب فرهنگی و نماد هویت ایرانزمین است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان با تاکید بر ضرورت روایت صحیح مقاومت و انتقال آن به نسلهای آینده، خاطرنشان کرد: امروز مدارس، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند فلسفه مقاومت، ایستادگی و فداکاری ملت ایران را برای نسل جوان تبیین کنند؛ زیرا آنچه همه ایرانیان را در کنار یکدیگر نگاه داشته، «ایران» است و تهران، قلب تپنده این هویت ملی محسوب میشود.
