به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت ۱۴۴ شهید جنگ رمضان قم با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، طلاب و روحانیون شامگاه دوشنبه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین ناصر رفیعی طی سخنانی با اشاره به جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت در آموزههای دینی اظهار کرد: موضوع شهادت، حقیقتی ریشهدار در تاریخ خلقت انسان است و از نخستین روزهای حیات بشر تا امروز استمرار داشته است.
وی افزود: هابیل را میتوان نخستین شهید راه حق دانست که در مسیر دفاع از حقیقت و عدالت، به دست برادر خود قابیل به شهادت رسید و پس از آن نیز بسیاری از پیامبران الهی و اولیای خدا در راه هدایت انسانها جان خود را فدا کردند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شهادت برخی انبیای الهی خاطرنشان کرد: حضرت زکریا و حضرت یحیی(ع) از جمله پیامبرانی بودند که در مسیر حقطلبی به شهادت رسیدند و تاریخ، همواره شاهد مقابله جریان ظلم با جبهه حقیقت بوده است.
وی با بیان اینکه نهضت عاشورا امتداد همین مسیر تاریخی است، تصریح کرد: امام حسین(ع) در جریان حرکت از مدینه به سمت مکه و سپس کربلا، بارها از حضرت یحیی بن زکریا یاد میکردند و پیامبری که سر مبارکش را از بدن جدا کردند و نزد حاکم ستمگر زمان بردند.
رفیعی ادامه داد: این یادآوریها نشان میدهد که جبهه ظلم در طول تاریخ، همواره با شیوههای مشابه در برابر حق ایستاده و اهلبیت(ع) نیز با آگاهی کامل، مسیر ایثار و شهادت را انتخاب کردهاند.
سخنران این مراسم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استمرار جریان استکبار در عصر حاضر اظهار کرد: چهرههای ظلم و جنایت در طول تاریخ تغییر کردهاند اما ماهیت آنان ثابت مانده است و امروز نیز نمونههایی از همان روحیه استکباری را میتوان در رفتار برخی سران قدرتهای جهانی مشاهده کرد.
وی افزود: ابنزیادها و عمرسعدهای زمانه امروز در قالب شخصیتهایی همچون نتانیاهو و ترامپ ظهور پیدا کردهاند و همان مسیر دشمنی با حق و انسانیت را دنبال میکنند.
رفیعی همچنین با هشدار نسبت به عادیسازی هتک حرمت جایگاههای دینی و انقلابی تصریح کرد: هنگامی که شخصیتهای برجسته دینی، انقلابی و رهبران شهید مورد تعرض قرار میگیرند، در حقیقت رأس نظام، مرجعیت و هویت دینی جامعه هدف قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه شکستن حرمت مرجعیت، آثار سنگینی برای جامعه اسلامی به دنبال دارد، گفت: حوزههای علمیه، دانشگاهها و نخبگان جامعه نباید نسبت به این مسائل بیتفاوت باشند، چرا که عبور ساده از این حوادث میتواند زمینه تضعیف ارزشها و قداستهای دینی را فراهم کند.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به واقعه شهادت شیخ فضلالله نوری افزود: هنگامی که شیخ فضلالله نوری بر دار رفت، در واقع حرمت مرجعیت و روحانیت هدف قرار گرفت و این مسئله نقطهای مهم در تاریخ معاصر ایران بود.
وی ادامه داد: جامعه اسلامی باید نسبت به این قبیل رخدادها حساس باشد و اجازه ندهد قبح تعرض به جایگاه علما، مراجع و رهبران دینی از بین برود.
رفیعی در ادامه سخنان خود بر ضرورت پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایت علیه رهبران و شخصیتهای برجسته جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: موضوع تعرض و جنایت علیه رهبران شهید باید در مجامع قضایی و بینالمللی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که رهبر، مرجع دینی و فرمانده عالی نظام به همراه خانواده و نزدیکانش مورد تعرض قرار میگیرد، این حادثه صرفاً یک اتفاق شخصی نیست بلکه داغی بزرگ برای امت اسلامی به شمار میرود که نیازمند پیگیری جدی در عرصههای حقوقی و سیاسی است.
