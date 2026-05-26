عرفه؛ از نجوای عاشقانه تا فریاد برائت از مشرکان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: عصر امروز همزمان با نهم ذی الحجه، بار دیگر دلتنگان حرم و مشتاقان نجوا با خدا در مصلاها، مساجد، بقاع متبرکه و گلزار شهدای ۲۲ شهرستان مازندران گرد هم می آیند تا دعای پرفیض عرفه را سر دهند.

عرفه وعده امام صادق (ع) برای جبران ماه رمضان است و این روز مظهر سه موهبت توبه مقبول، استجابت دعا و پاداشی معادل ۱۷۰ سال عبادت است.

حجت الاسلام صدرالله اسماعیل زاده مدیر حوزه علمیه مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با یادآوری جایگاه رفیع ماه رمضان گفت: ماه رمضان ماه مهمانی خداست، افزود: با آن همه فضیلت و عظمت در۳۰ شبانه روز اما آنچه دل امیدواران را زنده نگه می دارد، سخن امام صادق علیه السلام است که می فرماید اگر کسی نتوانست از آن برکات و فضائل بهره مند شود، منتظر باشید تا روز عرفه فرا برسد و از برکات و فضایل این روز بهره مند بشود.

مدیر حوزه علمیه مازندران سپس به عمق دعای عرفه اشاره کرد و گفت: یکی از اعمال ویژه و خاص امروز دعای عرفه است و جالب است که حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام وقتی این دعا را می خواست بخواند با یک حالت خاصی آن را قرائت می کرد و به اتفاق اصحاب و یارانشان می آمدند و این دعا را زمزمه می کردند.

وی ادامه داد: این دعا سراسر معرفت و معارف الهی است و آنجایی که در این دعا داریم اللهم اجعلنی یعنی خدایا چنان از ترس خودت بهره مند بگردان، نشان از عمق عرفانی این مناجات دارد.

برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنیم

حجت الاسلام اسماعیل زاده در پایان با اشاره به شرایط حساس امروز جهان اسلام تأکید کرد: باید از فضائل و برکات این روز به ویژه دعای عرفه بهره ببریم، به ویژه در این موقعیت ویژه‌ای که در آن قرار داریم، هم برای خودمان دعا کنیم و هم برای پیروزی و نصرت رزمندگانمان در جبهه نبرد و جبهه مقاومت.

حجت الاسلام احمدی از مدرسان حوزه علمیه مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر به تبیین ویژگی‌های منحصر به فرد روز عرفه پرداخت و با اشاره به روایات، سه خصوصیت مهم را برای این روز برشمرد.

حجت الاسلام احمدی گفت: سه خصوصیت مهم در روز عرفه داریم. اولین خصوصیت، توبه است. توبه در روز عرفه مقبول درگاه الهی قرار می گیرد. دومین خصوصیت، مستجاب شدن دعا است و هر دعایی که در این روز با خلوص نیت بیان شود، خداوند آن را بی پاسخ نمی گذارد. سومین خصوصیت، پاداش عبادت در روز و شب عرفه است که معادل صد و هفتاد سال عبادت محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این پاداش بزرگ نشان دهنده عظمت این روز نزد پروردگار است، توصیه کرد: سفارش این است که تنها برای خود دعا نکنید بلکه برای دیگران، برای جامعه اسلامی، برای رزمندگان جبهه مقاومت و برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام نیز دعا کنید.

این مدرس حوزه با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان، بر اهمیت دعا برای رزمندگان تأکید ویژه‌ای داشت و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به دعاهای خالصانه نیاز داریم و رزمندگان ما در جبهه نبرد حق علیه باطل ایستاده‌اند و حمایت معنوی مردم می تواند پشتوانه محکمی برای آنها باشد و از همه مردم می خواهم در این روز بزرگ، رزمندگان مقاومت را فراموش نکنند.

طنین دعای غرفه در مازندران

حجت الاسلام علی اصغر اصغری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با نگاهی جامع به ابعاد عبادی و سیاسی عرفه پرداخت.

حجت الاسلام اصغری با اعلام زمان و مکان برگزاری مراسم گفت: دعای پرفیض عرفه عصر امروز سه شنبه پنجم خرداد در مصلاها، مساجد، بقاع متبرکه و گلزار شهدای سراسر استان مازندران قرائت می شود. این مراسم بزرگ در بیست و دو شهرستان استان به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: دعای عرفه در مرکز استان، شهر ساری، از ساعت ۱۷ در مصلای امام خمینی (ره) قرائت می شود و از عموم مردم شریف مازندران دعوت می شود با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی شرکت کنند و از برکات این روز بزرگ بهره مند شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر پیوند عرفان و حماسه در روز عرفه خاطرنشان کرد: فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در روز عرفه به معنای اعلام بیزاری مسلمانان از همه مستکبران و ظالمان جهان است و نشان دهنده همبستگی و اتحاد مردم ایران اسلامی با مظلومان جهان به ویژه مردم مظلوم فلسطین است و پیام روشنی به دشمنان اسلام صادر می کند.

مراسم دعای عرفه از عصر امروز سه شنبه پنجم خرداد در شهرهای مختلف مازندران از جمله آمل، بابل، قائمشهر، بهشهر، تنکابن، رامسر، نور، محمودآباد، نکا، گلوگاه، جویبار، سوادکوه، فریدونکنار، عباس آباد، چالوس، کلاردشت، نوشهر و سایر شهرستان‌های استان برگزار می شود.

در این مراسم که تا اذان مغرب ادامه خواهد داشت عاشقان اهل بیت علیهم السلام ضمن قرائت دعای پرفیض عرفه، با سیدالشهدا هم صدا می شوند و دست نیاز به سوی پروردگار بلند می کنند.