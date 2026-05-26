برگزاری دعای عرفه در ۲۷ امامزاده و ۱۴ بقعه استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی با اشاره به فضیلتهای روز عرفه اظهار کرد: عرفه، روز آگاهی و شناخت انسان نسبت به خویش و اعمالی که انجام میدهد، به شمار میآید و بندگان خالص و مؤمن خدا در این روز پربرکت به عبادت و بندگی میپردازند و از خداوند طلب آمرزش دارند.
وی ادامه داد: از آنجایی که مبنای خلقت خداوند براساس علم و آگاهی بنا شده، روز عرفه براساس همین افزایش آگاهی در خصوص اعمال بندگی محسوب میشود و خداوند نیز امتیازهای ویژهای برای انسانها در این روز در نظر میگیرد.
حجتالاسلام مجیدی با تأکید بر جایگاه این روز در ایامالله گفت: در این روز بزرگ که ایامالله نیز محسوب میشود، زمینه استجابت دعای بندگان و پاک شدن گناهان مؤمنان فراهم شده است.
وی با اعلام اسامی امامزادگان و بقاع متبرکه میزبان این مراسم در شهر قزوین تصریح کرد: مراسم دعای عرفه در شهر قزوین در آستان مقدس امامزاده حسین(ع)، چهارانبیاء(ص)، امامزاده سلطان سیدمحمد(ع)، امامزاده علی(ع)، امامزاده آمنه خاتون(س)، امامزاده بیبی شهربانو(س) و امامزاده حلیمه خاتون(س) برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در پایان به برخی از اعمال مستحب این روز اشاره کرد و افزود: انجام غسل، زیارت امام حسین(ع)، دو رکعت نماز در زیر آسمان، اقرار به گناهان، اقامه چهار رکعت نماز (در هر رکعت پس از حمد ۵۰ مرتبه سوره توحید)، قرائت دعای عرفه و روزه از جمله اعمالی است که توسط مؤمنان در این روز انجام میشود.
