به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بهرامی با اشاره به استقبال گسترده از دورههای مهارت آموزی گفت: در سال گذشته ۱۲۳ دوره حرفهآموزی با حضور ۲۰۸۵ مددجو برگزار شد که حاصل آن معرفی ۱۹۴۳ نفر به آزمونهای فنی و حرفهای، قبولی ۱۴۹۸ نفر و ثبت ۱۳۰ هزار نفرساعت گواهینامه آموزشی معتبر بود. این آمارها نشان میدهد که بستر تبدیل زندان به کارگاه مهارتآموزی با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل زندانهای استان قزوین، نقش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در این موفقیت بیبدیل خواند و تصریح کرد: در سالی که گذشت و با سایه همکاری و اعتماد کارآفرینان، زمینه اشتغال مولد برای ۱۱۵۹ مددجو در سه بخش شامل ۴۷۵ نفر در کارگاههای تولیدی داخل زندان، ۲۷۸ نفر بهصورت اعزام به کار در واحدهای صنعتی و ۴۰۶ نفر در قالب طرحهای اشتغال نشسته فراهم گردید. این مددجویان با دریافت دستمزد روزانه، توانستند ضمن کسب درآمد برای خود و خانواده، طعم شیرین کار و تولید را بچشند.
بهرامی با تأکید بر اینکه هدف نهایی این برنامهها، توانمندسازی واقعی است، اظهار داشت: ما در این ادارهکل باور داریم که حرفهآموزی و اشتغال، دارایی و اعتماد بهنفس مددجو را افزایش میدهد. فردی که مهارت دارد و در دوران حبس، حقوق و مزایای کار خود را دریافت کرده، پس از آزادی نیز با تکیه بر این توانمندی به یک شهروند مسئول، مفید و دارای شغل پایدار تبدیل میشود. این همان مراقبت و حمایتی است که درصد بازگشت دوباره به زندان را به شدت کاهش میدهد و امنیت و سلامت جامعه را تضمین میکند.
