اجرای پویش مهر ۳۴ با حمایت از خانواده زندانیان البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و در روز «نسیم مهر» (روز حمایت از خانوادههای زندانیان)، مراسمی انساندوستانه به همت موقوفه عام گلشهر (شادروان حاج علی حاجیترخانی) و با همکاری اداره کل زندانهای استان البرز و اداره کل اوقاف و امورخیریه استان در صحن آستان مقدس امامزاده طاهر (ع) برگزار خواهد شد.
علیرضا حاجیترخانی، مدیر اجرایی موقوفه عام گلشهر، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از خانوادههای زندانیان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، علاوه بر فشارهای روحی و اجتماعی ناشی از فقدان سرپرست خانواده، با مشکلات سنگین معیشتی و اقتصادی نیز مواجه هستند، حمایت از این قشر آسیبپذیر ضرورتی انسانی، اجتماعی و دینی به شمار میرود؛ زنانی که ناگزیر بار تأمین معاش، تربیت فرزندان و حفظ بنیان خانواده را به تنهایی بر دوش میکشند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، حمایت و همدلی جامعه هستند.
وی افزود: در راستای اهداف خیرخواهانه و اجتماعی موقوفه، تعداد ۳۰۰ بسته معیشتی شامل ١١ قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانواده، با ارزش کل بالغ بر ٩٠٠ میلیون تومان، میان خانوادههای معرفی شده از سوی معاونت اجتماعی اداره کل زندان های استان البرز توزیع خواهد شد.
وی یادآور شد: این اقدام در ادامه اجرای سلسله پویشهای حمایتی «باران مهر» موقوفه عام گلشهر و در قالب «پویش باران مهر ۳۳» برگزار میشود؛ پویشی که با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، ترویج فرهنگ احسان و همدلی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی، طی سالهای اخیر در حوزههای مختلف معیشتی، درمانی، فرهنگی و خیریه اجرا شده و منشأ خدمات گستردهای برای خانوادههای نیازمند بوده است.
توزیع گوشت قربانی میان خانوادههای نیازمند استان البرز
حاجی ترخانی مدیر اجرایی موقوفه گلشهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در قالب پویش «باران مهر ۳۴»، تعداد ۱۰ رأس گوسفند قربانی و گوشت حاصل از آن با حفظ کرامت انسانی، میان خانوادههای نیازمند و کمبرخوردار استان البرز توزیع خواهد شد.
وی گفت: این اقدام خیرخواهانه امسال با همکاری و مشارکت سپاه ناحیه امام حسین(ع) کرج انجام میگیرد تا بخشی از برکات عید قربان به سفره خانوادههای نیازمند برسد.
موقوفه عام گلشهر طی سالهای اخیر با اجرای پویشهای متعدد حمایتی، در حوزههای مختلف اجتماعی، معیشتی، درمانی، فرهنگی و خیریه نقشآفرینی مؤثری در استان البرز و سایر مناطق کشور داشته و تلاش کرده است تا در مسیر تحقق نیت واقفان فقید خود و گسترش فرهنگ نیکوکاری، اقدامات مؤثر و ماندگاری را به انجام برساند.
