آزادی ۱۵۰ نفر از زندان همدان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دادگستری کل استان همدان اعلام کرد: به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر و در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و نظارت مستقیم بر وضعیت زندانیان، با بررسی پرونده‌های قضایی زندانیان واجد شرایط، زمینه آزادی ۱۵۰ نفر از زندانیان جرایم سبک در استان همدان فراهم شد.

در جریان بازدید رئیس‌کل دادگستری استان همدان، دادستان همدان و مدیرکل زندان‌های همدان از زندان، این مسئولان قضایی به‌صورت چهره‌به‌چهره با شماری از زندانیان دیدار و گفت‌وگو کردند و ضمن بررسی مطالبات و پرونده‌های قضایی آنها، دستورات و راهکارهای قانونی لازم را برای رسیدگی به مشکلات مطرح‌شده ارائه دادند.

در ادامه این بازدید و پس از پایش وضعیت رفتاری و بررسی دقیق پرونده‌های قضایی مددجویان، با آزادی ۱۵۰ نفر از زندانیان واجد شرایط که از ارفاقات قانونی بهره‌مند بودند، موافقت شد. این اقدام همزمان با سوم خرداد انجام گرفت و زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کرد.

مدیرکل زندان‌های استان همدان نیز با قدردانی از حضور مسئولان قضایی در زندان، این‌گونه بازدیدها را مؤثر در کاهش دغدغه‌های روحی زندانیان و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های آنان دانست.

همچنین در پایان این بازدید، جلسه کمیسیون عفو استان با حضور اعضا برگزار شد که در جریان آن، ۳۸ تقاضا مورد بررسی قرار گرفت و با بخشودگی ۲۶ نفر از زندانیان موافقت شد. گزارش این کمیسیون برای بررسی نهایی به کمیسیون عفو کشور ارسال شده است.