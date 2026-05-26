کمیته امداد قزوین ۱۳ درصد از کل اشتغال استان را محقق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قزوین، با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت، کمیته امداد استان قزوین موفق شد در سال ۱۴۰۴ گام بلندی در مسیر اشتغال‌زایی بردارد.

وی با اشاره به جایگاه کلیدی این نهاد در چرخه اقتصادی استان افزود: این تعداد فرصت شغلی ایجادشده، معادل ۱۳ درصد از کل سهم اشتغال استان قزوین در سال گذشته است که نشان‌دهنده نقش مؤثر و راهبردی کمیته امداد در کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید در استان می‌باشد.

بر اساس اعلام مدیرکل کمیته امداد استان قزوین، ایجاد این مشاغل عمدتاً در حوزه‌های خدمات، صنایع دستی، دامپروری و مشاغل خانگی بوده که با نظارت مستمر کارشناسان اشتغال و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به پایداری رسیده‌اند.

ظاهری ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند و تعامل بیشتر با بانک‌های عامل، در سال‌های آتی سهم بیشتری در خودکفایی خانواده‌های نیازمند ایفا شود.

