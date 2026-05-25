آزادی ۴۷ محکوم البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحی، مدیرکل سازمان زندان‌های استان البرز، امروز دوشنبه، در نشستی با موضوع پایش پرونده‌های قضایی، که با حضور دادستان‌های شهرستان‌های استان برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای و حضور سازنده مقامات قضایی استان این بازدید میدانی و گفت: این نشست و بازدید پرونده‌های قضایی با هدف بهره‌مندی زندانیان از نهادهای ارفاقی، به درخواست تعدادی از زندانیان رسیدگی و با اعطای مرخصی پایان حبس با آزادی ۴۷ زندانی واجد شرایط موافقت شد.

وی افزود: تداوم حضور مقامات قضایی در زندان‌ها و بررسی بی‌واسطه پرونده‌ها، یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان در کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست که با هدف تسهیل در روند بازگشت زندانیان به کانون خانواده و جامعه با جدیت دنبال می‌شود.

شایان ذکر است در حاشیه نشست قضایی، دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها با همراهی مدیرکل زندان‌ها و مسئولان زندان با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی کرج ضمن استماع چالش‌های زندانیان به درخواست‌های آنان رسیدگی و دستورات لازم جهت تسریع در رسیدگی قانونی به مشکلات مطرح شده را صادر کردند.