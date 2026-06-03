به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی مصطفوینیا ظهر چهارشنبه از چند واحد صنعتی و یک واحد خسارتدیده ناشی از جنگ رمضان در استان قزوین بازدید کرد.
وی در جریان این بازدیدها ضمن قدردانی از مدیران واحدهای تولیدی برای حفظ فعالیت خطوط تولید و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی اظهار کرد: تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود، نقش مهمی در ایجاد آرامش اجتماعی و تقویت امید در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین از تلاشهای مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و مجموعه اقتصادی استان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تقدیر کرد و افزود: حمایت از تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی در استان است.
مصطفوینیا با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود تصریح کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات قابل حل است و دادگستری استان در چارچوب قانون از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران حمایت خواهد کرد.
در ادامه این بازدیدها، رئیس کل دادگستری استان از یک واحد خسارتدیده نیز بازدید و از روند بازسازی آن مطلع شد.
وی در این بازدید بر ضرورت حمایت از واحدهای آسیبدیده برای بازگشت هرچه سریعتر به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: باید زمینه لازم برای احیای این واحدها و حفظ اشتغال موجود فراهم شود تا خسارتهای وارده کمترین تأثیر را بر روند تولید و اقتصاد استان داشته باشد.
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