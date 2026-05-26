دستگیری عامل تیراندازی در هویزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستادمالک حزبائی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با جرایم مسلحانه در سطح شهرستان، مأموران کلانتری ۱۱ در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سوی منزل یکی از شهروندان به‌ سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با پایش دقیق صحنه جرم و اقدامات هوشمندانه خود موفق شدند متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه با اشاره به اعتراف متهم خاطرنشان کرد: در جریان تحقیقات پلیس، یک فقره جرم تیراندازی دیگر کشف و پرونده برای مراحل قانونی تکمیل شد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه با پلیس تماس گرفته و از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.