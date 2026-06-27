عوامل نزاع و درگیری در هویزه به دام افتادند

سرهنگ مالک حزبائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محلات شهرستان هویزه، بلافاصله ماموران پلیس در محل حاضر شدند و تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری عاملان اصلی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و رصد اطلاعاتی موفق شدند هویت چهار نفر از عاملان اصلی نزاع را شناسایی کنند و پس از هماهنگی قضایی و تعقیب و مراقبت، در عملیاتی منسجم متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس صراحتاً به بزه ارتکابی اعتراف کردند و انگیزه خود را اختلافات شخصی بیان داشتند.

سرهنگ حزبائی در پایان ضمن هشدار به مخلان نظم و امنیت عمومی عنوان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای هنجارشکن آرامش مردم را سلب کنند و با هرگونه اقدام غیرقانونی که موجب اخلال در نظم عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.