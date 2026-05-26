بازخوانی «شکست در شن»؛ نخستین کاروان راهیان نور به دشت مهیار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های استان اصفهان در قالب نخستین کاروان راهیان نور، عازم منطقه استراتژیک «دشت مهیار» شدند. این حرکت نمادین که با هدف بصیرت‌افزایی و بازخوانی پرونده دخالت‌های نظامی آمریکا در ایران انجام شد، مورد استقبال گسترده جامعه دانشگاهی قرار گرفته است.

این کاروان دانشجویی که با چهار دستگاه اتوبوس راهی این منطقه شده است، از نزدیک به بررسی ابعاد فنی و تاریخی واقعه‌ای پرداختند که از آن به عنوان «معجزه الهی» در شکست نظامیان متجاوز یاد می‌شود. دشت مهیار که شاهد بر هم خوردن محاسبات پیچیده نظامی و لجستیکی دشمن بود، اکنون به عنوان یک کلاس درس روباز برای تبیین قدرت ایمان و نصرت الهی در اختیار نسل جوان قرار گرفته است.

دانشجویان در این بازدید، ضمن حضور در محل دقیق وقوع رخداد، از اظهارات کارشناسان و راویان دفاع مقدس بهره‌مند شدند. تبیین شباهت‌های تاریخی میان شکست آمریکا در طبس و حوادث دشت مهیار، از جمله بخش‌های اصلی این برنامه بود که به منظور درک بهتر دانش‌پژوهان از مفهوم «پدافند غیرعامل» و «امداد غیبی» ارائه گردید.

به گزارش مهر، این اعزام سرآغاز فصل جدیدی از اردوهای راهیان نور با محوریت «نقاط عبرت‌آموز معاصر» است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به اهمیت جغرافیایی و تاریخی دشت مهیار در مدیریت بحران‌های اخیر، حضور کاروان‌های دانشجویی و مردمی در این منطقه طی ماه‌های آتی افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

این اقدام فرهنگی-تبیینی با همکاری بسیج دانشجویی و مدیریت فرهنگی دانشگاه‌های اصفهان برنامه‌ریزی شده و قرار است در پایان این دوره، مستندات و گزارش‌های تصویری تهیه شده توسط دانشجویان در قالب مسابقات رسانه‌ای منتشر شود.