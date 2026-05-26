اجرای طرح ملی غربالگری استرس در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غفاری صبح سه شنبه در نشست مشاوران و روانشناسان استان کردستان در سنندج با اشاره به اهمیت ارتقای سلامت روان در جامعه اظهار کرد: بهزیستی در دوره پس از بحران‌ها، برنامه‌های تخصصی متعددی را برای پایش و مداخله به‌موقع در حوزه سلامت روان اجرا می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه به پیامدهای روانی بحران‌ها از اولویت‌های اساسی این سازمان است، افزود: در همین راستا، طرح ملی غربالگری و سنجش میزان استرس پس از بحران در سطح کشور در حال اجراست.

تشکیل کمیته‌های تخصصی برای رسیدگی به سلامت روان

مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در پی حوادث و بحران‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، کمیته‌های تخصصی با محوریت نهاد ریاست جمهوری برای رسیدگی به وضعیت سلامت روان تشکیل شده و بهزیستی نیز برنامه‌های ویژه‌ای را در این حوزه طراحی و عملیاتی کرده است.

غفاری با اشاره به اهمیت تشخیص به‌موقع اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) گفت: تجربه نشان داده است که آثار روانی بحران‌ها معمولاً با فاصله زمانی یک تا دو ماه بروز پیدا می‌کند و در صورت عدم مداخله، می‌تواند به مشکلات مزمن تبدیل شود.

وی افزود: در این طرح، افراد بر اساس نتایج ارزیابی به سه گروه کم‌خطر، متوسط و پرخطر تقسیم می‌شوند و خدمات متناسب با وضعیت آنان ارائه خواهد شد.

به گفته وی، افراد در سطح متوسط تحت آموزش‌های مهارت‌های مقابله با استرس، افزایش تاب‌آوری و توانمندسازی روانی قرار می‌گیرند و گروه پرخطر نیز برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز مشاوره و در صورت نیاز به مراکز درمانی و روان‌پزشکی ارجاع داده می‌شوند.