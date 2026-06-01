اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان در سنقروکلیایی

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز یک پویش سراسری در حوزه بهداشت روان اظهار کرد: طرح غربالگری و ارزیابی سلامت روان با هدف بهبود شاخصهای بهداشتی جامعه، تشخیص به موقع ناهنجاریهای رفتاری و ارائه مشاورههای تخصصی به جامعه هدف، از ابتدای خرداد ماه کلید خورده است و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره بهزیستی سنقروکلیایی توازن روحی را از پایههای اصلی پایداری سلامت عمومی برشمرد و گفت: منشأ بسیاری از چالشهای فردی، محیطی و خانوادگی در آسیبهای روانی نهفته است؛ از این رو، شناسایی سریع این گرهها میتواند به عنوان یک ابزار بازدارنده و مؤثر، از بروز بحرانها و معضلات عمیقتر اجتماعی جلوگیری کند.
وی در خصوص فرآیند بررسی و سنجش مراجعان به خبرنگار مهر تصریح کرد: در این برنامه ملی، شهروندان با بهرهگیری از پرسشنامهها و معیارهای استاندارد علمی مورد سنجش قرار میگیرند و تمامی مراحل تشخیصی و درمانی با تعهد کامل به حفظ حریم شخصی و رعایت اصل محرمانگی دادههای پزشکی افراد انجام میشود.
این مقام مسئول، همراهی جوامع محلی را کلید اصلی تحقق اهداف این طرح دانست و افزود: از عموم همشهریان دعوت میشود تا با شرکت در این برنامه غربالگری، گامی اساسی برای صیانت از سلامت خود و اطرافیان بردارند؛ چرا که تمایل به بهرهمندی از خدمات روانشناختی، گویای سطح بالای آگاهی و مسئولیتپذیری افراد در قبال کیفیت زندگی است.
رئیس اداره بهزیستی سنقروکلیایی در پایان این گفتگو با قدردانی از همافزایی ارگانهای دولتی، مدارس، اصحاب رسانه و کارشناسان این حوزه خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار یافتن اینگونه برنامههای پیشگیرانه، بسترهای لازم برای ارتقای شاخصهای روانی جامعه و کاهش محسوس آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستان فراهم آید.
