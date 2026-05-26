فعالیت هزار و ۷۷۰ کودکستان در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، زیبا رضای الوار در مراسم تجلیل از کارشناسان تعلیم‌وتربیت کودک در لرستان، اظهار داشت: در سال تربیتی گذشته، بیش از دو هزار کودکستان مجوز فعالیت دریافت کردند که از این تعداد هزار و ۷۷۰ واحد فعال بوده و میزبان ۳۲ هزار نوآموز در سراسر استان بوده‌اند.

وی به فعالیت‌های خلاقانه در ایام حساس اشاره کرد و افزود: اجرای پویش رجزخوانی، جشنواره گرافیک ارگانیک، تولید محتواهای آموزشی و انیمیشن، و قصه‌گویی‌های شبانه در فضای مجازی، تنها بخشی از تلاش‌های مربیان ما در مسیر استمرار آموزش و تربیت بوده است.

عنایت صادقی، مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک خرم‌آباد، هم با اشاره به فعالیت ۲۰۰ کودکستان در این ناحیه، بر رویکرد «نتیجه‌محوری» و کارکرد ملموس این مراکز در آماده‌سازی کودکان برای ورود به دبستان تأکید کرد.