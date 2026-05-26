به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، با تبریک این روز مبارک، عرفه را روزی سرشار از رحمت و مغفرت الهی توصیف کرد و اظهار کرد: این روز بزرگ، فرصت مغتنمی برای مناجات، طلب آمرزش، اظهار بندگی و بهره‌مندی از الطاف بی‌کران پروردگار است.

وی با اشاره به جایگاه والای روز عرفه در معارف اسلامی افزود: مؤمنان باید این فرصت را قدر بدانند و با حضور در دعاها، مناجات‌ها و محافل معنوی، دل‌های خود را از غفلت دور کرده و با روحی تازه به استقبال عید سعید قربان بروند.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی، روز عرفه روزی برای بازنگری در رفتار، تقویت ایمان و توجه عمیق‌تر به ارزش‌های الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین تأکید کرد: دعا در این روز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود مردم مومن و خداجو با حضور پررنگ در برنامه‌های مذهبی و معنوی، از فیوضات این روز بهره‌مند شوند.

وی افزود: توجه به نیازمندان، صله‌رحم، استغفار و طلب خیر برای جامعه اسلامی از دیگر جلوه‌های ارزشمند روز عرفه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی در پایان با آرزوی قبولی عبادات و طاعات مؤمنان، ابراز امیدواری کرد: این روز مبارک، زمینه‌ساز تقویت معنویت، همدلی، آرامش روحی و نزدیکی بیشتر دل‌ها به خداوند متعال باشد.