۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

دسترسی کامل مردم به اینترنت تا ۲۴ ساعت آینده

معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: دسترسی کامل مردم به اینترنت تا ۲۴ ساعت آینده میسر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات اظهار کرد: تا دقایقی دیگر اولین دسترسی ها به اینترنت بین الملل ایجاد می شود و رفته رفته مرم شاهد بازگشایی تدریجی اینترنت خواهند بود.

وی افزود: تا ۲۴ ساعت دیگر همه مردم به اینترنت بین الملل متصل می شوند.

به گزارش مهر، شب گذشته معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط رئیس‌جمهور خبر داده بود.

مهتاب چابوک

    نظرات

    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      تا وصل نشه من باور نمی کنم
    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      حالا چرا اینقدر لفتش می‌دید باز کنید خلاص
    • نیما IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      کاش وصل بشه بازی کنیم
    • سعید IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      زمانی که متصل خواهد شد پس از نود روز خواهید دید چقدر ضرر زیان ها به مراکز که در بستر اینترنیت بودن چقدر رقم بسیار بالا هست که سالیان سال جبران نخواهد شد
    • ا IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      کاش باز بشه
    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      این ۲۴ ساعت از چه روز و چه ساعتی محاسبه میشه الان چند روزه میگن ۲۴ ساعت دیگه وصل میشه.
    • IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      حداقل به اندازه ای که بشه ویندوز و گوشی رو اپدیت کرد باز کنید. همه وسایل هوشمند دچار اختلال شدن. سایت libgen که برای دانلود کتاب و مقاله خارجی هستش رو هم باز کنید. کارهامون متوقف مونده.
    • IR ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      چه لطفی واقعا .

