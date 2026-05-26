دسترسی کامل مردم به اینترنت تا ۲۴ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات اظهار کرد: تا دقایقی دیگر اولین دسترسی ها به اینترنت بین الملل ایجاد می شود و رفته رفته مرم شاهد بازگشایی تدریجی اینترنت خواهند بود.

وی افزود: تا ۲۴ ساعت دیگر همه مردم به اینترنت بین الملل متصل می شوند.

به گزارش مهر، شب گذشته معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با انتشار مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی از ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت توسط رئیس‌جمهور خبر داده بود.