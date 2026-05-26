تحول در اقتصاد روستایی باروق؛زنجیره ارزش برای ۲۶هزار تن محصول ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های در حال احداث شهرستان باروق، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصدی دو طرح بزرگ صنایع تبدیلی در شهرستان باروق گفت: با بهره‌برداری از این واحدها، زنجیره ارزش برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ تن محصول کشاورزی ایجاد و تحولی شگرف در اشتغال روستایی منطقه رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه این طرح هم‌اکنون دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، اظهار کرد: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن، یکی از طرح‌های کلیدی منطقه است که برای تکمیل و راه‌اندازی نهایی به ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌ای نیاز دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، ۳۸ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد بازار کار می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه سفر خود به شهرستان باروق، وضعیت پیشرفت فیزیکی کارخانه تولید سیب‌زمینی نیمه‌آماده و ذرت طعم‌دار در روستای «چالخماز» را مورد بررسی قرار داد.

اصغری با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی این واحد تولیدی، تصریح کرد: این طرح بزرگ با ظرفیت سالانه ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن، نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی ایفا خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای راه‌اندازی این واحد، ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه‌ای و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است که در صورت تامین، زمینه اشتغال ۱۲۰ نفر مستقیم و ۴۰ نفر غیرمستقیم را فراهم می‌کند.

شهرستان باروق درجنوب آذربایجان‌غربی است که توسعه صنایع تبدیلی در آن، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی محصولات، منجر به مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی در روستاهای این منطقه خواهد شد.