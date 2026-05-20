۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹

آذربایجان‌غربی قطب اول صنعت زنبورداری کشور؛ ۲۸ هزار تن عسل تولید شد

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی گفت: این استان با فعالیت بیش از ۶ هزار زنبوردار، رتبه نخست کشور را در اشتغال صنعت زنبورداری به خود اختصاص داده است.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ۳۰ اردیبهشت ماه روز جهانی زنبور عسل افزود: بر اساس آمار مهرماه ۱۴۰۴، در آذربایجان‌ غربی ۶ هزار و ۲۷ زنبورستان فعال و بیش از یک میلیون و ۵۲۷ هزار کندوی مدرن و بومی وجود دارد که این ظرفیت، جایگاه استان را به عنوان پایتخت عسل ایران تثبیت کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی گفت: این استان با فعالیت بیش از ۶ هزار زنبوردار، رتبه نخست کشور را در اشتغال صنعت زنبورداری به خود اختصاص داده و با تولید ۲۸ هزار تن عسل، پیشتاز تولید این محصول در کشور است.

وی با اشاره به تولید ۸ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم نان زنبور عسل در سال گذشته اظهار کرد: آذربایجان ‌غربی در تولید این محصول نیز رتبه نخست کشور را دارد و توسعه صادرات فرآورده‌های زنبور عسل از جمله گرده گل، موم، بره‌موم، ژله رویال و زهر زنبور عسل در دستور کار قرار گرفته است.

اصغری همچنین از راه‌اندازی نخستین زنجیره ارزش تولیدات زنبور عسل در استان خبر داد و گفت: پیش‌ بینی می‌شود با توجه به بارش‌های مناسب اخیر، تولید عسل در سال جاری تا ۱۰ درصد افزایش یابد.

آذربایجان‌غربی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، تنوع گیاهی بالا و ظرفیت گسترده زنبورداری، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

