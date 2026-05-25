محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجانغربی به کشت پیاز اختصاص یافته و پیشبینی میشود بیش از۱۴۶ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازار مصرف شود.
وی با اشاره به اینکه پیاز در استان به دو روش بذری و نشایی کشت میشود، اظهار کرد: به طور متوسط از هر هکتار حدود ۶۶ تن پیاز مرغوب تولید میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید این محصول در استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: ارقام مورد کشت شامل محلی قرمز، زرگان، قرمز رد روبین، مینروا و آفریگرو است و شهرستانهای میاندوآب و شاهیندژ از مهمترین مناطق تولید پیاز در استان به شمار میروند.
اصغری، شرایط مناسب آب و هوایی، رعایت اصول علمی کاشت و داشت توسط کشاورزان و استفاده گسترده از روش آبیاری نوین نوار تیپ را از مهمترین عوامل تولید پیاز با کیفیت در آذربایجانغربی عنوان کرد.
وی افزود: توسعه روشهای نوین آبیاری، رعایت تناوب و الگوی کشت این محصول در اولویت برنامه های مدیریت زراعت قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به تداوم کشتهای بهاره در سطح استان گفت: سیاست این سازمان بر افزایش راندمان تولید و بهرهوری مصرف آب با تکیه بر برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران متمرکز شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت و کاهش منابع آبی، سطح زیرکشت پیاز در شهرستانهای مختلف بر اساس برنامه الگوی کشت و متناسب با ظرفیت تولید هر منطقه تعیین و ابلاغ شده و میزان تولید نیز متناسب با نیاز سالانه استان برنامهریزی شده است.
