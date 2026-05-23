میزان تولید گوشت مرغ گرم در آذربایجان غربی از مرز ۳۰۰ تن عبور کرد

به گزارش خبرمگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر شنبه در بازدید از بازار ارومیه با بیان اینکه روزانه ۲۰۰ تن مرغ منجمد برای مدیریت قیمت‌ها در سطح استان توزیع می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت تولید گوشت مرغ گرم در این استان به سطح مطلوبی رسیده است‌واز امروز میزان تولید گوشت مرغ گرم در استان از مرز ۳۰۰ تن در روز عبور کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به وضعیت بازار تخم‌مرغ اشاره کرد و افزود: به‌منظور تنظیم بازار تخم‌مرغ و تامین نیاز مصرف‌کنندگان، با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان، فرایند واردات این محصول از هفته گذشته آغاز شده است.

اصغری تاکید کرد: با تداوم برنامه‌های واردات و تزریق بهینه به شبکه توزیع، قیمت این محصول کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود روند قیمت تخم‌مرغ نیز در روزهای آتی نیز کاهشی شده و به ثبات برسد.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات دامی و طیور در کشور محسوب می‌شود که مدیریت زنجیره تولید و توزیع در این استان، نقش مهمی در تنظیم بازار منطقه‌ای و ملی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر توزیع کالاهای اساسی،تامین کالاهای ضروری مردم تاکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته و تعامل با بخش خصوصی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله برنج، شکر، روغن و گوشت به میزان کافی تأمین شده و در شبکه توزیع قرار گرفته است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

اصغری با تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی و رفاه مردم اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: پایداری در عرضه اقلام ضروری و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی، خط قرمز ماست .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: تیم‌های نظارتی و بازرسان این سازمان به‌ صورت شبانه‌روزی و با جدیت، تمامی مراحل عرضه کالا را رصد می‌کنند تا از هرگونه اخلال، گران‌فروشی، کم‌فروشی و یا احتکار احتمالی جلوگیری شود.

اصغری ضمن دعوت از شهروندان برای همراهی در نظارت‌های مردمی، خاطرنشان کرد: در این ارتباط سامانه‌های ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی هستند و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را در این سامانه‌ها ثبت کنند تا توسط بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.