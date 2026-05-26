انجام بیش از هزار بازرسی از واحدهای صنفی محصولات کشاورزی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زارعی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی اظهار کرد: در دو ماه ابتدایی سال جاری، بازرسان این سازمان هزار و ۱۶۴ مورد بازدید از واحدهای صنفی و فعالان حوزه تولید و توزیع در سطح استان انجام دادهاند.
وی افزود: این بازرسیها با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و کنترل روند عرضه کالاهای اساسی در تمامی شهرستانهای استان بهصورت مستمر اجرا شده است.
مدیر بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در جریان این نظارتها، ۶۴ پرونده تخلف شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است. ارزش ریالی این تخلفات نیز حدود ۲۴۲ هزار و ۷۴۱ میلیون ریال برآورد میشود.
زارعی در ادامه با اشاره به نتایج سایر بررسیها بیان کرد: از مجموع واحدهای مورد بازرسی، ۱۰۹۴ واحد صنفی بدون تخلف شناسایی شدهاند که نشاندهنده پایبندی بخش عمدهای از فعالان بازار به ضوابط قانونی و حقوق مصرفکنندگان است.
وی تصریح کرد: روند نظارتها با رویکرد هدفمند و مستمر ادامه دارد و سازمان جهاد کشاورزی استان با بهرهگیری از ظرفیت بازرسان خود، کنترل بازار کالاهای اساسی را بهطور جدی دنبال میکند.
مدیر بازرسی محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات ایجاد ثبات در بازار، جلوگیری از اخلال در نظام توزیع و تأمین آرامش برای شهروندان است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
