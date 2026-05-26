به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی به همراه مدیرکل جهاد کشاورزی، فرماندار ملایر و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، با حضور در شهرک دامپروری کرتیل‌آباد، از نزدیک مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

شهبازی در این بازدید با تأکید بر لزوم رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در شرایط حساس اقتصادی کشور، اظهار داشت: سازمان بازرسی با تمام توان آماده ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات تولیدکنندگان است.

وی افزود: مطالبات و دغدغه‌های مجریان واحدهای دامپروری در این بازدید شنیده شد و پیگیری این موارد تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

بازرس کل همدان از برگزاری یک نشست تخصصی با قید فوریت در سازمان بازرسی خبر داد و تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان تمامی ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، گره‌های اداری و اجرایی این شهرک گشوده شود.

براساس تصمیمات اتخاذ شده در این بازدید، مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات لازم را انجام داده و مراجع ذی‌صلاح از جمله دامپزشکی و نظام دامپزشکی، نسبت به صدور مجوزهای توسعه برای واحدهای دامپروری موجود اقدام کنند.

شهرک دامپروری کرتیل‌آباد ملایر در زمینی به مساحت ۱۹ هکتار احداث شده و دارای ۳۳ قطعه است. در حال حاضر ۸ واحد دامپروری با اخذ مجوزهای رسمی از جهاد کشاورزی در این شهرک مشغول به فعالیت هستند که با رفع موانع موجود، ظرفیت اشتغال‌زایی و تولید گوشت و فرآورده‌های دامی در این منطقه افزایش خواهد یافت.