نحوه حضور دانشجویان دانشگاه تبریز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز، اعضای ارجمند هیئت علمی و کارکنان شریف دانشگاه تبریز می‌رساند، پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری حضوری کلاس‌های درس در مقاطع تحصیلات تکمیلی، نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تبریز در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به شرح زیر خواهد بود:

۱- کلیه کلاس‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و ترم 9 به بعد دکتری عمومی دامپزشکی) در دانشگاه تبریز، از روز شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵ مطابق با برنامه اعلامی قبلی در سامانه آموزشی سما، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

۲- برگزاری کلاس‌های مقطع کارشناسی پیوسته همچنان به صورت برخط و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه تبریز به نشانی: lms.tabrizu.ac.ir ادامه خواهد یافت.

۳- دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی تا حد امکان به صورت برخط تداوم خواهد یافت و در صورت ضرورت برگزاری حضوری برخی از کلاس‌ها، پس از فراهم شدن مقدمات لازم و هماهنگی استاد محترم درسِ مربوطه، متعاقباً در مورد زمان و نحوه برگزاری این‌گونه کلاس‌ها در ایام باقیمانده از نیمسال تحصیلی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۴- دانشجویانی که به دلایل مختلف درخواست حذف ترم در نیمسال جاری (بدون احتساب در سنوات) را داشته‌اند، با توجه به تغییر شرایط ایجاد شده، در صورت تمایل می‌توانند با هماهنگی دانشکده خود نسبت به ملغی نمودن تقاضای پیشین اقدام نموده و از فرصت ایجاد شده جهت ادامه فعالیت‌های آموزشی استفاده نمایند.

۵- بر اساس اعلام معاونت دانشجویی، خوابگاه شهدا (خواهران) و خوابگاه فجر (برادران) از صبح روز پنجشنبه ۷ خرداد ماه، آماده پذیرش و اسکان دانشجویان عزیز خواهند بود.

۶- لازم است، دانشگاهیان محترم به ویژه دانشجویان عزیز اخبار دقیق مربوط به دانشگاه تبریز را از طریق کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه پیگیری نمایند.