محمدحسین حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اخیر دریاچه ارومیه از بهبود نسبی شرایط این زیست‌بوم ارزشمند خبر داد و آن را نویدبخش اما همچنان شکننده توصیف کرد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی با ابراز امیدواری نسبت به آینده دریاچه اظهار کرد: به واسطه بارش‌های مناسب رخداده در منطقه و حوضه آبریز دریاچه ارومیه، وضعیت فعلی نسبت به دوره‌های بحرانی گذشته به مراتب بهتر شده است. بخش‌هایی از بستر دریاچه که سالیان سال خشک مانده و به نمکزار تبدیل شده بود، اکنون زیر آب رفته و شرایط امیدوارکننده‌ای پدید آمده است.

وی افزود: این بهبود وضعیت، برای مردم و توسعه پایدار منطقه بسیار حائز اهمیت و نویدبخش است.

افزایش یک متری تراز آب نسبت به پارسال

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی با ارائه آمار دقیق از وضعیت کنونی دریاچه تصریح کرد: در حال حاضر تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۱۲۷۱٫۲ متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک متر افزایش یافته است. همچنین حجم آب موجود در دریاچه به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسیده؛ در حالی که در پاییز سال ۱۴۰۴ این رقم حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود. این افزایش نزدیک به ۴ میلیارد متر مکعبی، مقدار قابل توجهی است و بیش از ۵۰ درصد سطح دریاچه در مقایسه با روزهای خوب و بلندمدت آن، از آب پر شده است.

وضعیت دریاچه ارومیه هنوز شکننده و بحرانی است

حسن‌زاده در ادامه تأکید کرد: با وجود این آمار امیدوارکننده، هنوز نمی توان گفت دریاچه ارومیه از وضعیت بحران عبور کرده است. شرایط دریاچه همچنان شکننده و بحرانی ارزیابی می شود. تغییرات اقلیمی در بلندمدت در منطقه محرز و احتمالاً ادامه دار خواهد بود و با شروع فصل تابستان با پدیده تبخیر شدید آب مواجه خواهیم شد.

وی از مردم خواست محدودیت منابع آبی را جدی بگیرند و افزود: از شهروندان و به‌ویژه کشاورزان عزیز درخواست می‌کنیم با مدیریت مصرف آب، این وضعیت امیدوارکننده و شروعی دوباره که فرصتی الهی است را به صورت پایدار حفظ کنند.

حسن‌زاده گفت: باید روش های صحیح مصرف آب در بخش کشاورزی را به حد ظرفیتی انجام دهیم که به دریاچه آسیبی نرسد.

کاهش سطح زیر کشت و لزوم رعایت حقابه محیط زیست

مدیرکل محیط زیست استان با بیان اینکه دریاچه ارومیه تنها یک پهنه آبی نیست بلکه بخشی از هویت و طبیعت منطقه و سازنده تمدن آذربایجان است، گفت: بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، تمهیداتی از جمله محدودسازی سطح زیر کشت کشاورزی در دستور کار است.

وی ادامه داد: متأسفانه سطح زیر کشت در شال‌های گذشته از ۲۵۰ هزار هکتار به ۷۵۰ هزار هکتار توسعه یافته و ناچار به کاهش آن و نیز کاهش کشت محصولات آب‌بر در این منطقه هستیم.

حسن‌زاده با تأکید بر نقش همکاری دولت، مردم، کشاورزان، دانشگاهیان و رسانه ها افزود: باید این چراغ امید را با دست خود خاموش نکنیم. خداوند فرصت بزرگی به ما عنایت کرده است. در این زمینه برنامه های مدیریتی و انتقال آب از پشت سدها نقش اساسی داشته و دارند.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان‌شرقی گفت: حتماً حقابه محیط زیست به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین حقابه بعد از آب شرب باید رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: ما مجاز به استفاده حداکثر ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر ناشی از بارش ها برای مصارف شرب و کشاورزی هستیم و مابقی حق طبیعت است و باید رعایت گردد.

حسن‌زاده در پایان بار دیگر نقش کشاورزان را در این زمینه حیاتی و تعیین کننده خواند و از عموم مردم خواست با صرفه جویی در مصرف آب، به حفظ این موهبت الهی یاری رسانند.