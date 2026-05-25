به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز روز دوشنبه با هدف بررسی راهکارهای افزایش تعامل میان دانشگاه تبریز، ادارهکل آموزشوپروش و باشگاه ورزشی شهرداری تبریز برگزار شد. در این نشست، اعضای کمیسیون بر محوریت ورزش و فرهنگ در فرآیند توسعه پایدار شهری و لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نخبگانی تأکید کردند.
اسماعیل چمنی، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز، در این جلسه با بیان اینکه اساس توسعه هر کلانشهر بر پایه فرهنگ و ورزش استوار است، اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی مدیریت ورزشی شهرداری باید توجه به معیشت مربیان و پرداخت بهموقع مطالبات آنان باشد تا انگیزه کافی برای توسعه ورزش همگانی ایجاد شود.
وی با تأکید بر رایگانسازی برنامههای ورزشی برای غنیسازی اوقات فراغت جوانان، افزود: صداوسیما و رسانههای جمعی باید با تولید محتوای تخصصی در حوزه سلامت و آموزشهای ورزشی، به نهادینه کردن فرهنگ فعالیت بدنی در میان شهروندان کمک کنند. همچنین ضرورت دارد پایاننامههای دانشجویی به سمت حل چالشهای کاربردی ورزش شهری هدایت شوند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام رسول برگی، عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر، پیشنهاد ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از دانشآموزان مستعد ورزشی را مطرح کرد و گفت: آموزشوپروش با شناسایی دقیق استعدادها و ثبت آنها در یک سامانه متمرکز، میتواند مسیر حضور حرفهای نوجوانان در میادین ورزشی را هموار کند.
برگی همچنین خواستار برگزاری «لیگ تابستانی محلات» با همکاری مشترک شهرداری و آموزشوپروش شد و تصریح کرد: احیای ورزشهای بومی و پهلوانی، بهویژه رشته زورخانهای در مدارس و محلات، از مطالبات جدی است. همچنین طرح «ساعت طلایی ورزش» برای مشارکت والدین دانشآموزان در فعالیتهای بدنی مدارس میتواند گامی مؤثر در جهت سلامت خانوادهمحور باشد.
روحالله دهقاننژاد، دیگر عضو این کمیسیون، نیز بر نقش رسانههای استانی در بازتاب اخبار تمامی هیئتهای ورزشی تأکید کرد و افزود: ترویج ورزش همگانی در برنامههای خانوادهمحور صداوسیما، ضامن ارتقای سطح سلامت عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطح شهر تبریز خواهد بود.
در پایان این جلسه، ضمن تأکید بر اجرایی شدن مصوبات کمیسیون و پرهیز از موازیکاری میان دستگاهها، از تلاشهای «تقیزاده» دبیر کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر تبریز تجلیل به عمل آمد.
نظر شما