نحوه حضور دانشجویان دانشگاه گیلان در نیمسال دوم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان گرامی و همکاران می‌رساند براساس نامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۲/۳۱ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- کلاس‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی برای دانشجویانی که دارای کلاس درس هستند، از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ مطابق با برنامه اعلام شده قبلی در سامانه جامع آموزش، به صورت حضوری و در محل دانشکده مربوطه برگزار خواهند شد.

۲- کلاس‌های مقطع کارشناسی تا پایان نیمسال جاری همچنان به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی و اسکای روم برگزار خواهند شد.

۳- دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی تا حد امکان به صورت مجازی برگزار می‌شود و در صورت ضرورت برگزاری حضوری برخی از کلاس‌ها، پس از فراهم شدن مقدمات، متعاقباً در مورد زمان و نحوه برگزاری این‌گونه کلاس‌ها در ایام باقیمانده از نیمسال تحصیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۴- دانشجویانی که به دلایل مختلف درخواست حذف ترم در نیمسال جاری (بدون احتساب و یا با احتساب در سنوات) را داشته‌اند، با توجه به نامه ارسالی وزارت عتف، در صورت تمایل و هماهنگی با دانشکده می‌توانند نسبت به ملغی نمودن درخواست خود جهت ادامه فعالیت‌های آموزشی اقدام نمایند.

۵- جلسات دفاع از پارساها به صورت حضوری برگزار خواهند شد.

۶- تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تغییری داده نشده است و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۷- در خصوص اسکان و ارائه تسهیلات رفاهی، از طریق اطلاعیه‌های آتی معاونت دانشجویی اطلاع‌رسانی خواهد شد.