بسته ویژه ایرانسل به مناسبت اعیاد قربان و غدیر ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همزمان با فرارسیدن اعیاد با سعادت قربان و غدیر، بسته ترکیبی ویژهای شامل ۳ گیگابایت اینترنت و ۳ ساعت مکالمه ایرانسلی را با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، برای تمامی مشترکان دائمی و اعتباری خود در نظر گرفته است. این بسته با اعتبار سهروزه، در بازه زمانی ۶ تا ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ قابل فعالسازی است.
مشترکان ایرانسل میتوانند در بازه زمانی اعلامشده، این بسته را به دفعات فعال کنند و از خدمات اینترنت همراه و مکالمه درونشبکه بهرهمند شوند.
فعالسازی این بسته از طریق شمارهگیری کد دستوری #۵* و سوپراپلیکیشن ایرانسلمن امکانپذیر است. مشترکان میتوانند با مراجعه به بخش پیشنهادها و بستههای مناسبتی در ایرانسلمن، نسبت به خرید و فعالسازی این بسته اقدام کنند.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G، همواره تلاش میکند با ارائه بستههای ویژه، پیشنهادهای متنوع و مقرونبهصرفه، امکان بهرهمندی بیشتر و تجربه بهتر از خدمات ارتباطی و دیجیتال را برای مشترکان خود فراهم کند.
