عارف: هیچ کس منکر وجود گرانی در بازار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه تنظیم بازار با تشکر از سازمان نظارتی و بازرسی برای نظارت بر بازار، گفت: دولت و نهادهای نظارتی رویکرد ارشادی در زمینه تامین کالاهای اساسی داشتند اما بر برخورد جدی با تخلف‌های آشکار در توزیع کالاها نیز تاکید شد که دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: تنظیم بازار یک‌ ضرورت بوده و نباید این گونه تلقی شود که فقط برای جلوگیری از افزایش قیمت است بلکه در نظر گرفتن همه شرایط است به طور مثال سازمان حمایت از مصرف‌ کننده و تولید کننده باید منافع هر دو بخش را در نظر بگیرد و نگاه جامع داشته باشد تا در تامین کالاهای اساسی پایداری وجود داشته باشد.

عارف با بیان اینکه هیچ کس منکر وجود گرانی در بازار نیست، افزود: تحلیل و گزارش جامع و دقیقی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شود که دلیل گرانی چیست و چه عواملی برای کنترل گرانی در اختیار دولت و حاکمیت بوده و چه عواملی در اختیار دولت نیست و ربطی به کشور ما ندارد تا با تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم عوامل داخلی گرانی را کنترل کنیم.

ضرورت بازسازی و از سرگیری تولید در بخش‌های مختلف پس از جنگ رمضان

وی در ادامه با اشاره به ضرورت بازسازی و از سرگیری تولید در بخش‌های مختلف پس از جنگ رمضان، گفت: امروز راهبرد دولت این است که گاز و برق تولید از جمله صنعت، پتروشیمی و کشاورزی باید تامین شود تا تولید رونق گرفته، نیازهای داخلی تامین و صادرات انجام شود.

عارف با اشاره به افزایش تولید انرژی پاک در کشور، خاطرنشان کرد: با این حال به استفاده بهینه و بهتر در مصرف انرژی از جمله بنزین و برق در بخش خانگی یا تجاری با همراهی مردم نیازمندیم. در این مسیر از پویش‌های مردمی باید استفاده کنیم. البته برای دهک‌های پرمصرف، قیمت تمام شده انرژی، جریمه یا قطعی در نظر گرفته خواهد شد ولی برای دهک‌های کم مصرف، پاداش در نظر گرفته می‌شود تا انرژی تولید به صورت پایدار تامین شود.

وی همچنین با تشکر و قدردانی از مردم کشورمان برای حضور حماسی در خیابان و حمایت از رزمندگان و دولت و دفاع از کشور در برابر تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی، تاکید کرد که باید تلاش بیشتری برای خدمت‌رسانی به این مردم داشته باشیم. برخی کشورهای منطقه نگران آثار جنگ مخصوصا مهاجرت بودند اما مهاجرت معکوس رخ داد و ایرانیان برای یاری رساندن به هموطنان خود به کشور خود بازگشتند. ما می‌توانیم برای همه مدیریت کشور بر این ظرفیت مردمی تکیه کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با بیان اینکه شرایط کشور با پیش از جنگ رمضان متفاوت شده و شاهد ایرانی متفاوت از قبل این جنگ هستیم، گفت: راهبرد ایران همکاری و تعامل با کشورهای منطقه برای برقراری توسعه و صلح و آرامش است و ما باید خود را برای این شرایط آماده کنیم. امروز دیگر «ایران هراسی» به «ایران دوستی» تبدیل شده است. ‌

نباید در حوزه مسکن صرفا به بودجه دولت اتکا کرد

عارف همچنین در شورای عالی مسکن با بیان اینکه داشتن مسکن حق طبیعی شهروندان است، گفت: در این زمینه اقدامات خوبی از ابتدای انقلاب اسلامی شده است و از همه دولت‌های گذشته تشکر می کنم اما هنوز نیازهای مردم در این حوزه تامین نشده است‌ بنابراین به اقدامات جهشی و ارزشی نیاز است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته زمینه مسکن روستایی و حمایتی اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: با این حال باید برای حل ریشه‌ای مشکل تامین مسکن، سازوکارهای مشخصی در نظر گرفته شده و صرفا به بودجه دولت تکیه نکرد.

وی با تاکید بر اینکه از اقتدار دولت برای حل مسأله مسکن باید استفاده شود، گفت: در زمینه مسکن باید اتفاق جدی رخ دهد. برای رسیدن به این هدف نباید صرفا نگاه اداری داشت و در هر جلسه خروجی و نتیجه مشخصی برای حل این مسأله مهم مردم حاصل شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان پیشنهاد آماده‌سازی طرح جامع در خصوص مسکن داد تا همه جوانب حوزه مسکن از اصلاح ساختار قیمتی، ‌ مسکن محرومین و دهک‌های پایین جامعه، تسهیلات و معافیت‌ها در نظر گرفته شود.