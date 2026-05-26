پزشکیان: اقتدار دفاعی کشور مرهون مجاهدت و آمادگی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، در نشستی با جمعی از فرماندهان و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تقدیر از مجاهدتها، رشادتها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جنگ اخیر، نقشآفرینی آنان را در ارتقای بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور مورد تجلیل قرار داد و تأکید کرد: دشمن هرگز تصور نمیکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از چنین توان آفندی، ظرفیت عملیاتی و آمادگی راهبردی برخوردار باشند و بیتردید بخشی از غافلگیری دشمن، حاصل سالها تلاش مستمر، برنامهریزی دقیق و حرکت رو به جلوی متخصصان و فرماندهان کشور در مسیر توسعه و بهروزرسانی توان دفاعی و تجهیزات راهبردی بوده است.
رئیسجمهور در ادامه حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، بهویژه در حوزه معیشت، رفاه و تأمین مسکن کارکنان را از مهمترین اولویتها و رویکردهای دولت در حوزه دفاعی برشمرد و اظهار داشت: این موضوع پیش از آغاز جنگ نیز در دستور کار دولت قرار داشته و منابع و سازوکارهای لازم برای آن پیشبینی شده است.
پزشکیان با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: پیش از تجهیزات، موشکها و سامانههای نظامی، این انسانها هستند که محور اصلی قدرت دفاعی کشور را تشکیل میدهند و اگر نیروی انسانی از آرامش، امنیت معیشتی و پشتیبانی لازم برخوردار نباشد، ابزارهای دفاعی نیز کارآمدی لازم را نخواهند داشت.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجامشده برای هماهنگی میان تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، خاطرنشان کرد: با وجود تأکیدات مکرر و پیگیریهای صورتگرفته، روند تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح همچنان نیازمند اهتمام جدیتر، تسریع در اجرا و دستیابی به نتایج ملموستر است.
پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه به خانواده معظم شهدا اظهار داشت: مسائل، مشکلات و دغدغههای خانوادههای شهدا باید بهصورت مستمر، هدفمند و ویژه مورد پیگیری قرار گیرد تا آنان اطمینان داشته باشند نظام و حاکمیت پشتیبان واقعی آنهاست و حداقل دغدغه معیشتی نداشته باشند.
رئیس جمهور افزود: باید از تمامی ظرفیتهای وزارت دفاع و دستگاههای مرتبط برای حمایت از خانوادههای ایثارگران و آسیبدیدگان جنگ استفاده شود و دولت نیز آمادگی کامل دارد با هماهنگی وزارت دفاع، روند حمایت و رسیدگی به آسیبدیدگان را تقویت کند.
پزشکیان تصریح کرد: حاکمیت موظف است نسبت به کسانی که برای کشور، انقلاب و امنیت ملی جانفشانی کردهاند، مسئولانه عمل کند تا همه بدانند اگر روزی برای این سرزمین ایثار و فداکاری کردند، خانوادههای آنان بدون پشتیبانی و حمایت رها نخواهند شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام داخلی را مهمترین مؤلفه اقتدار ملی و استمرار برتری در میدان نبرد دانست و گفت: اگر انسجام داخلی حفظ شود، در عرصه تقابل و نبرد نیز دست برتر را خواهیم داشت، اما لازمه تحقق این مسئله، توجه واقعی به مطالبات مردم و تقویت سرمایه اجتماعی است. مردم باید احساس کنند که در تصمیمگیریها دیده میشوند و نظام، مسائل و اقتضائات زندگی آنان را درک میکند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت مردممحوری در حکمرانی افزود: هر تصمیمی که برای کشور اتخاذ میشود باید مبتنی بر شرایط واقعی جامعه و در نظر گرفتن وضعیت معیشتی و روانی مردم باشد. اگر جبهه داخلی تضعیف شود و مردم در سیاستگذاریها مورد توجه قرار نگیرند، تحقق اهداف ملی در شرایط جنگی نیز با دشواری مواجه خواهد شد؛ چراکه این مردم هستند که ستون اصلی پایداری کشور را تشکیل میدهند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی تصریح کرد: وحدت و انسجام داخلی مهمتر از هر موضوع دیگری است که باید بر روی آن کار شود و معنای وحدت نیز صرفاً در شعار خلاصه نمیشود، بلکه مستلزم تحمل دیدگاههای مختلف، شنیدن صدای جامعه، در نظر گرفتن مطالبات اقشار مختلف و تلاش برای بازگرداندن مردم به شرایط عادی زندگی، کسبوکار و معیشت عزتمندانه است.
رئیس جمهور با اشاره به جلسات مستمر اقتصادی دولت تأکید کرد: محور اصلی تصمیمگیریهای دولت، توجه به مردم و کاهش فشارهای معیشتی است. اولویت ما مردم هستند و پس از آن سایر موضوعات قرار میگیرد. مشکلات اقتصادی کشور که پیش از جنگ نیز وجود داشت، در دوره پس از جنگ تشدید شده و دولت باید با تمرکز بیشتر، برای حل این مسائل اقدام کند.
پزشکیان در ادامه، جلب مشارکت عمومی را مهمترین عنصر پایداری و تابآوری کشور دانست و اظهار داشت: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مردم، با حضور، ایثار و همراهی خود، کشور را اداره کردند و امروز نیز عبور از شرایط پیچیده اقتصادی و امنیتی نیازمند همان روحیه جهادی، همبستگی و مشارکت مردمی است.
رئیسجمهور با اشاره به سیاست دولت در تقویت حکمرانی محلی و مشارکتمحور افزود: تلاش کردهایم با رویکرد محلهمحوری و مسجدمحوری، مردم را به متن فرآیند مدیریت کشور و حل مسائل بازگردانیم و زمینه مشارکت مستقیم آنان در تصمیمسازیها و رفع مشکلات را فراهم کنیم. باید روحیه همدلی، همراهی و انسجام دوران دفاع مقدس بار دیگر در جامعه احیا شود.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت آمادگی اجتماعی و فرهنگی کشور برای مواجهه با شرایط پیشرو افزود: باید فرهنگ صبر، همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه تقویت شود و آموزههای دینی و فرهنگی در حوزه تابآوری اجتماعی به بخشی از باور عمومی تبدیل گردد.
پزشکیان همچنین با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و چنددستگی در داخل کشور تصریح کرد: یکی از اصلیترین اهداف دشمن، ایجاد شکاف میان مسئولان و تضعیف انسجام مدیریتی کشور است و دولت تلاش دارد از هرگونه دوقطبیسازی و انتقال پیام اختلاف و تقابل جلوگیری کند.
پزشکیان تأکید کرد: دولت نشان داده که رویکرد جناحی ندارد و هر فرد توانمند، متخصص و دلسوزی که بتواند در حل مسائل کشور کمک کند، باید وارد میدان شود؛ چراکه تنها با همدلی و همکاری ملی میتوان بر چالشها غلبه کرد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای اظهار داشت: کشورهای منطقه امروز به این جمعبندی رسیدهاند که حضور نظامی آمریکا نهتنها موجب امنیت پایدار آنان نشده، بلکه اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت، یک تصور غیرواقعبینانه و ناکارآمد بوده است.
پزشکیان همچنین از نیروهای مسلح به دلیل پایبندی به مأموریتهای حرفهای و پرهیز از ورود به مسائل سیاسی و جناحی قدردانی کرد و گفت: این رویکرد حرفهای، مسئولانه و مبتنی بر مصالح ملی، سرمایهای ارزشمند برای کشور و نظام محسوب میشود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بهروزرسانی و بازطراحی ساختارهای دفاعی و امنیتی کشور متناسب با تحولات فناوری تأکید کرد و گفت: دشمن به فناوریها و ابزارهای نوین دست یافته و طبیعتاً نیروهای مسلح نیز باید با نگاه آیندهپژوهانه، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری گستردهتر از ظرفیت دانشگاهها، مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان، در مسیر دستیابی به لبه فناوری و ارتقای توان دفاعی حرکت کنند.
پزشکیان با اشاره به دستاوردهای صنعت دفاعی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات ارزشمند و پیشرفتهای بزرگی در حوزه صنعت دفاعی حاصل شده، اما اقتضای شرایط این است که حرکت رو به جلو با قدرت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت تمرکززدایی از تأسیسات دفاعی، تقویت استحکامات و بازطراحی زیرساختهای فنی و مهندسی تأکید کرد و آن را بخشی از الزامات ارتقای تابآوری دفاعی کشور دانست.
پزشکیان در ادامه، صرفهجویی در مصرف انرژی را یکی از مهمترین مؤلفههای افزایش تابآوری ملی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیتهای وزارت دفاع در این حوزه گفت: مجموعههای نظامی و دفاعی نیز میتوانند در اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه زیرساختهای کممصرف و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
رئیسجمهور افزود: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها و تأسیسات، کاهش مصرف انرژی در تجهیزات و اصلاح رفتار مصرفی میتواند منابع بیشتری را برای بخش تولید و صنعت آزاد کند و زمینهساز حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور شود.
پزشکیان تأکید کرد: بسیاری از راهکارهای صرفهجویی در مصرف انرژی، نیازمند سرمایهگذاری نیست و بخش قابل توجهی از آن با اصلاح فرهنگ مصرف، تغییر رفتارهای روزمره و ارتقای مدیریت در خانواده و دستگاههای اجرایی قابل تحقق است.
رئیس جمهور در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرلشکر نصیرزاده وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، وی را مدیری صمیمی، همراه و همدل توصیف کرد و گفت: فقدان ایشان برای دولت، ضایعهای بزرگ و شهادت برای خود او افتخاری ماندگار بود.
پزشکیان همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید، فرماندهان و شخصیتهای برجستهای که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند، تأکید کرد: فقدان این عزیزان برای کشور جبرانناپذیر است و امیدواریم خداوند متعال مسیر خدمت، عزت و شهادت را نصیب همه خادمان این سرزمین قرار دهد و ملت ایران را همچنان سربلند، مقتدر و سرافراز نگاه دارد.
