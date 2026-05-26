  1. سیاست
  2. سایر
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

اطلاع‌رسانی توهین‌آمیز مذاکرات به مردم ایران را تمام کنید

اطلاع‌رسانی توهین‌آمیز مذاکرات به مردم ایران را تمام کنید

دستگاه عریض و طویل اطلاع‌رسانی دیپلماسی کشور و مجلس باید هرچه سریعتر این رویه فشل، منفعل و غیرحرفه‌ای را اصلاح کند.

خبرگزاری مهر - گروه سیاست؛ بار دیگر شاهد شکافی عمیق میان آنچه باید در عرصه اطلاع‌رسانی یکی از مهمترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور رخ دهد و آنچه در عمل رخ می‌دهد، هستیم. مذاکرات ایران و آمریکا به لطف کم‌کاری‌ها و اشتباهات متولیان امر امروز به عرصه‌ای برای مانور رسانه‌های بیگانه تبدیل شده است. جای تعجب نیست که مردم حتی اخبار سفر رئیس مجلس و وزیر خارجه به قطر را هم باید از شبکه‌هایی متوجه شوند که سال‌هاست موضعی خصمانه علیه نظام و ملت ایران دارند.

وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه اصلی سیاست خارجی و مجلس شورای اسلامی با توجه به ریاست رئیس قوه مقننه بر تیم مذاکره‌کننده در این میدان اطلاع‌رسانی غایب‌اند، ساکت‌اند یا آنقدر دیر و مبهم عمل می‌کنند که عملاً مرجعیت خود را واگذار کرده‌اند. نتیجه؟ مردم در سردرگمی، رسانه‌های داخلی در انفعال و فضای عمومی کشور در اختیار جریان‌هایی قرار گرفته که هیچ دلسوزی برای این ملت ندارند. این نه سهل‌انگاری که تراژدی مدیریت رسانه‌ای است.

اما نکته ظریف‌تر و نگران‌کننده‌تر در برخی رسانه‌های داخلی است. در غیاب خبر رسمی، شفاف و به‌موقع برخی رسانه‌ها به تکرار مکر «یک منبع آگاه» پناه برده‌اند. خبری بی‌سند، بی‌نام و بی‌نشان که اعتبار آن نه در صحت که در حجم تکرار گم می‌شود. در موضوعی با این سطح از حساسیت ملی منبع آگاه یعنی منبعی که نمی‌توانید چک کنید، یعنی گزارشی که نه قابل راستی‌آزمایی است نه قابل استناد. این رویه نه حرفه‌ای است نه اخلاقی و بیش از آنکه روشنگری کند به تاریکی می‌افزاید که این امر هم بعضا به اطلاع‌رسانی گزینشی اما ناقص متولیان به برخی افراد خاص برمی‌گردد.

روحیه عمومی مردم ایران که با امید به مقاومت شکل گرفته در خلا اطلاعاتی به تدریج جای خود را به دوقطبی‌های کاذب می‌دهد، آنچه باید تقویت روحیه پیروزی از طریق شفافیت باشد، به بحران اعتماد و حتی یأس تبدیل می‌شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دشمنان ملت ایران روی آن حساب باز کرده‌اند.

اگر خبری هست باید درست، شفاف، به‌موقع و از طریق مراجع رسمی و متولی اعلام شود. اگر خبری نیست، باید گفت «خبری نیست». اگر مذاکرات حساس است، حساسیت آن اقتضای شفافیت بیشتر دارد نه پنهان‌کاری بیشتر. بساط «منبع آگاه» در موضوعی که با این اهمیت باید یک‌بار برای همیشه برچیده شود. مردم ایران بیدارند و حق دارند بدانند چه بر سر سرنوشتشان می‌آید.

دستگاه عریض و طویل اطلاع‌رسانی دیپلماسی کشور و مجلس باید هرچه سریعتر این رویه فشل، منفعل و غیرحرفه‌ای را اصلاح کند. واگذاری میدان اطلاع‌رسانی به دشمنان ملت خیانت به هوشیاری مردم است. مرجعیت واقعی باید به داخل کشور بازگردد، با خبرهای مستند، شفاف و به‌هنگام. دیگر نه منبع آگاه بسنده است نه سکوت و نه خبر دیرهنگام.

کد مطلب 6841989
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      31 4
      پاسخ
      مشخص نیست آقایان در چه حالند.. گاهی به نظر میرسه کشور از یک مدیریت یکپارچه برخوردار نیست که اینچنین وضعیتی رو شاهدیم..‌اتفاقات چند روز اخیر در جنوب کشور و سکوت معنادار مسوولین و رسانه‌ها چه معنایی میتونه داشته باشه غیر از اینکه گروهی سمت دشمنند و گروهی پیگیر تجمعات ملی و گروهی هم در پی دیپلماسی!! که بارها بی نتیجه بوده و بابتش هزینه‌های هنگفتی داده شده.. واقعا چه خبره؟! ملت رو هم آگاه کنید و مطلع.
    • US ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      12 13
      پاسخ
      وای بر مسببی یا مسببینانی که ذره از حقوق و خواسته های بحق مردم ایران را در مقابل خواسته های دشمنان خبیث نادیده بگیرند و در مذاکرات در مقابل دشمنان کوتاه بیایند که مورد نفرت و نفرین مردم و مورد نفرت آیندگان و تاریخ خواهند بود. ای از آن روزی که خدای ناکرده کوتاهی و یا اغماض ویا مماشاتی از مسئول مذاکره کننده بر مردم ایران دیدبشود.
    • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      15 4
      پاسخ
      همزمان اينترنت و وصل ميكنيم ديگه صداشون در نمياد هرچى هست سمبلى امضا ميكنيم ميره ميشيم قهرمان ديپلماسى ٢
    • حامد IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      15 3
      پاسخ
      خداییش بینی و بین الله اونایی نباید یک صاحب مسندی، سخنگویی.... بگه دیشب تا صبح بندرعباس چه خبر بوده؟!
    • محسن شمسیان IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      6 6
      پاسخ
      طبق رسم همیشگی و قانون نانوشته ای که در جریان و در حال اجرا هست،هرچیزی که ایران در میدان عمل به دست آورده ، توسط مذاکره کننده و دیپلماسی و گروهش و سیاستمدارها از بین میره و تمام پیروزی هایی که به دست مردم و نیروهای مسلح،به دست ارتش و سپاه به نام ایران ثبت شده،همگی برباد میرن و به جاش یه چیزایی مثل مکانیزم ماشه برجا میماند. و همین مکانیزم ماشه ها میشه مزد دست ملتی که زیر بمب و موشک هم خیابانهارا خالی نگذاشتن. فکر کنم اگر خیابان خالی بود و ما تو خونه هامون نشسته بودیم الان وضعیت بهتری داشتیم☹
    • ایران همدل IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      16 14
      پاسخ
      هرگونه توافق و سازش و با هرعنوان محکوم به شکست است . جنگ جنگ تا پیروزی. فدایی رهبریم
    • IR ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      11 4
      پاسخ
      آفرین...بی نظمی و محرم دانستن رسانه های خارجی خیانت به افکار عمومی کشور است
    • احمد IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      2 14
      پاسخ
      وقتی اعتمادباشد،مصلحت اندیشی دراولویت است.هر راست نشایدگفت!!
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      12 3
      پاسخ
      کو گوش شنوا
    • ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
      23 1
      پاسخ
      واقعا این وضعیت خجالت بار هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها