دفاع جانانه رزمندگان حزب الله از زوطر نبطیه؛ ناکامی نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از جنوب لبنان گزارش داد: نبرد شدیدی میان رزمندگان مقاومت و اشغالگران در حومه زوطر شرقی در نبطیه در جنوب لبنان جریان دارد.

خبرنگار این رسانه لبنانی اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی موفق به تسلط بر شهرک زوطر شرقی نشده اند و درگیری های سنگین است.

شهر زوطر الشرقیه در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از بامداد امروز شاهد تحرکات گسترده و مکرر اسرائیل برای تسلط بر آن و درگیری های سنگین بین حزب الله و نیروهای اسرائیلی است.

این منابع اعلام کردند که این شهر، خط دفاعی و کلید دسترسی به روستاهای شمال رودخانه لیتانی محسوب می‌شود.

طبق گزارش‌های واصله، نبرد سنگینی در حال حاضر در امتداد رودخانه لیتانی در منطقه دیرسریان در جریان است، جایی که نظامیان اسرائیلی در تلاش هستند تا به سمت شهر زوطر شرقی، واقع در کرانه شمالی رودخانه، روبروی شهر دیرسریان، جایی که ارتش اسرائیل مستقر است، پیشروی کنند.

این درحالی است که پیش از این رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم حمله زمینی و عملیات در فراتر از خط زرد در لبنان را آغاز کرده است.

منبعی نظامی در ارتش صهیونیستی امروز سه شنبه به این رسانه ها مدعی شد که ارتش دایره حملات زمینی خود در منطقه نبطیه لبنان را گسترش می‌دهد.